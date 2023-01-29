أنباء عن بيع إمام عاشور وعودة فيريرا لنادي الزمالك

وإمام عاشور البالغ من العمر 24 عاما انتقل إلى الزمالك في 2019 قادما من غزل المحلة.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رسميًا توجيه الشكر للبرتغالي جيسوالدو فيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.

وجاءت الإقالة بعد خسارة الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري المصري.

وفشل الزمالك في تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات بمختلف المسابقات، حيث خسر أمام أسوان وبيراميدز والأهلي وغزل المحلة، وتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع فيوتشر ثم فاركو في الدوري المصري قبل مواجهة شباب رياضي بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا يوم 10 فبراير.