أنباء عن بيع إمام عاشور وعودة فيريرا لنادي الزمالك
كشف المذيع التلفزيوني المصري إبراهيم عبد الجواد عن إمكانية قرار نادي الزمالك ببيع إمام عاشور وعودة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا لتدريب الفريق.
وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر موقع "تويتر": "مفاجأة.. فيريرا احتمال يرجع تاني بعد جلسة الأمس". وأضاف: "عرض 3 ملايين دولار من الدنمارك لإمام عاشور والأقرب حتى الآن الموافقة".
وإمام عاشور البالغ من العمر 24 عاما انتقل إلى الزمالك في 2019 قادما من غزل المحلة.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رسميًا توجيه الشكر للبرتغالي جيسوالدو فيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.
وجاءت الإقالة بعد خسارة الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري المصري.
وفشل الزمالك في تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات بمختلف المسابقات، حيث خسر أمام أسوان وبيراميدز والأهلي وغزل المحلة، وتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع فيوتشر ثم فاركو في الدوري المصري قبل مواجهة شباب رياضي بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا يوم 10 فبراير.