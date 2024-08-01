قال الاتحاد الجامايكي لكرة القدم إنه عين ستيف مكلارين مدربًا جديدًا للمنتخب الأول.

ويتولى مدرب منتخب إنجلترا السابق تدريب المنتخب الجامايكي خلفًا لسلفه هيمير هالغريمسون الذي استقال في الشهر الماضي بسبب سوء أداء الفريق في بطولة كوبا أمريكا.

وقال الاتحاد الجامايكي إنه تعاقد مع مكلارين لمدة عامين بهدف قيادة الفريق لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وقال مكلارين الذي سبق له العمل مع الاتحاد الجامايكي في مشروع يشرف عليه الاتحاد الدولي (فيفا): "لم أتردد في قبول منصب يتناسب تمامًا مع هذه المرحلة من مسيرتي المهنية"

وتعززت فرصة جامايكا في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بعد قرار الفيفا بزيادة عدد الفرق المشاركة في النهائيات العالمية إلى48 منتخبًا بدلًا من 32؛ ما يسمح بتأهل ثلاثة منتخبات بصورة مباشرة من منطقة أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي (الكونكاكاف).

والمباراة المقبلة لمنتخب جامايكا ستكون في مواجهة ضيفتها كوبا في دوري الأمم بمنطقة الكونكاكاف في السادس من سبتمبر المقبل.