إصابة وخطأ فادح وفوز عريض للأهلي المصري أمام الملعب التونسي (فيديو)

حقق الأهلي المصري فوزاً عريضاً على حساب منافسه الملعب التونسي بنتيجة (4-1)، مساء اليوم الاثنين، في تجربة ودية أقيمت على هامش معسكر الفريق الأحمر المقام حالياً في تونس استعداداً للموسم الجديد.

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تقدم الأهلي بهدف سجله محمد شريف في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، في أول تجربة يخوضها بعد عودته للفريق الأحمر عقب نهاية عقده مع الخليج السعودي.

وأحرز شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 22 من عمر المباراة، ليعزز تقدم الفريق الأحمر.

ملخص اهداف مباراة الاهلي الملعب التونسي اليوم 4- 1 اهداف الاهلي اليوم | ملخص مباريات اليوم اهداف الاهلي اليوم ملخص... Posted by ‎سعيد خالد‎ on Monday, July 21, 2025

وسجل المغربي هدفاً ثالثاً للأهلي، بعد تمريرة عرضية أرسلها طاهر محمد طاهر في الدقيقة 36.

وأشرك الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، فريقاً آخر في الشوط الثاني، وسجل الجناح الواعد محمد عبدالله الهدف الرابع في الدقيقة 53.

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وشهدت المباراة إصابة للاعب أحمد رمضان "بيكهام" مدافع الأهلي في الدقيقة 82، ومغادرته لصالح اللاعب مصطفى العش.

اللافت أن العش لعب بعد مرور 30 دقيقة على حساب ياسين مرعي قبل استبداله في الدقيقة 60 من جانب المدرب ريبيرو.

وسجل الملعب هدفه الوحيد في الدقيقة 90+3 عن طريق لاعبه خليل العياري بخطأ فادح للحارس محمد الشناوي.

ويخوض الأهلي مباراة ودية ثانية في ختام معسكره في تونس ضد نادي البنزرتي، يوم الجمعة المقبل.

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ويستعد الأهلي لخوض منافسات الدوري المصري الذي ينطلق يوم 8 أغسطس المقبل.