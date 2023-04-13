خالد الغندور يكشف حقيقة توقيع إمام عاشور للأهلي (فيديو)

وتحدث الإعلامي إسلام صادق، في تصريحات تلفزيونية، عن توقيع "عاشور" للنادي الأهلي، لمدة 4 سنوات ونصف بداية من الموسم الجديد.

وأكد "صادق" أن توقيع "عاشور" للأهلي جاء خلال تواجده في معسكر المنتخب المصري الأخير لمواجهة مالاوي بتصفيات أمم أفريقيا.

وقال "الغندور" في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، إنه تواصل مع إسلام صادق، ونفى له توقيع "عاشور" للأهلي، إلا أن "صادق" أكد توقيعه للفريق الأحمر.

وأضاف: "أكدت لصادق أن إمام لم يوقع للأهلي والأيام ستثبت ذلك، إلا أن صادق رفض وأكد أنه ليس لديه يد في تفعيل العقد من عدمه".

وفي نفس السياق كشف "الغندور" أنه تواصل مع والد زوجة "عاشور" ووالدة زوجته، وزوجته أيضًا، وأكدوا أن "عاشور" لم يوقع أي عقود للأهلي، خاصة أنه منتمٍ للزمالك، وشقيق زوجته يلعب في ناشئي الزمالك.

وأضاف: "عائلة عاشور أكدت لي أنه كتب في ملف التعريف الشخصي به على إنستغرام كلمة زمالك، وهذا ممنوع في الاحتراف، ليضرب بذلك كل الشائعات التي خرجت وتفيد بتوقيعه للأهلي".

وواصل: "ميتيلاند الدنماركي قام بالتعاقد مع اللاعب بمبلغ 3 ملايين دولار، وكي يبيعه دون أن يفرط فيه بأقل من 5 ملايين دولار، لازم يكسب فيه".