قائمة منتخب الإمارات الموسعة استعدادا لـ"خليجي 25" في العراق

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة قائمة المنتخب الأول الموسعة استعدادا لكأس الخليج العربي (خليجي 25) التي من المقرر أن تقام في العراق الشهر المقبل.

وضمت القائمة الموسعة 35 لاعبا على النحو التوالي: خالد عيسى، علي خصيف، فهد الظنحاني، حسن حمزة، خالد السناني، حسن المحرمي، سالم سلطان، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبدالسلام محمد، الحسن صالح، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد جمعة، يحيى نادر، أحمد برمان، ماجد راشد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فلاح وليد، خالد البلوشي، حسين مهدي، محمد عبدالباسط، علي صالح، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، علي مبخوت، سباستيان تيغالي، أحمد فوزي.