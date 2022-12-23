قائمة منتخب الإمارات الموسعة استعدادا لـ"خليجي 25" في العراق
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة قائمة المنتخب الأول الموسعة استعدادا لكأس الخليج العربي (خليجي 25) التي من المقرر أن تقام في العراق الشهر المقبل.
وضمت القائمة الموسعة 35 لاعبا على النحو التوالي: خالد عيسى، علي خصيف، فهد الظنحاني، حسن حمزة، خالد السناني، حسن المحرمي، سالم سلطان، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبدالسلام محمد، الحسن صالح، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد جمعة، يحيى نادر، أحمد برمان، ماجد راشد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فلاح وليد، خالد البلوشي، حسين مهدي، محمد عبدالباسط، علي صالح، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، علي مبخوت، سباستيان تيغالي، أحمد فوزي.
وأوضح الاتحاد الإماراتي أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية التي ستغادر إلى البصرة بعد نهاية مباريات الأسبوع الثاني عشر لدوري المحترفين.
ويدخل الأبيض معسكرا في دبي اعتبارا من يوم الإثنين المقبل لمدة أسبوع، حيث سيواجه منتخب لبنان وديا يوم 30 ديسمبر قبل السفر إلى البصرة يوم 2 يناير.
ويلعب منتخب الإمارات في كأس الخليج في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والكويت والبحرين.
ويستهل الأبيض مشواره في خليجي 25 بمواجهة البحرين يوم 7 يناير، ثم الكويت يوم 10 يناير، ثم قطر يوم 13 يناير، والمباريات الثلاث تقام على ملعب الميناء الأولمبي.
ونال منتخب الإمارات لقب كأس الخليج مرتين عامي 2007 و2013، علما أن البطل التاريخي للمسابقة هو منتخب الكويت بتتويجه باللقب 10 مرات.