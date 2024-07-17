تطوي مرحلة الصراع على اللقب في "سداسي التتويج" بالدوري الليبي، غدا الخميس 18 يوليو، جولتها الرابعة وقبل الأخيرة والتي يلتقي خلالها النصر، متصدر الترتيب بعد 3 مباريات بنادي المدينة، الذي يحتل المركز السادس والأخير برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن السويحلي.

وحقق نصر بنغازي فوزا ثمينا في قمة الجولة الثالثة، أمام الأهلي طرابلس (2 ـ 0) ليفض الشراكة معه على المركز الأول وينفرد بالصدارة في مباراة مثيرة اقترب منها فريق النصر من التتويج باللقب بعد جمعه العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وتبدو مواجهة نادي المدينة، الفريق الذي فقد كل حظوظه في المراهنة على المراكز الأولى في متناول النصر، الذي يسعى لحسم اللقب في حال الفوز لكن مباراة الجولة الرابعة ستكون بالتأكيد فرصة لنادي المدينة لتحقيق فوزه الأول في سداسي التتويج وإضفاء مزيد من التشويق والإثارة على سباق اللقب.

بدوره يلتقي أهلي طرابلس بنادي الهلال بنغازي في الجولة الرابعة، والتي ستكون فرصة للأهلي حامل اللقب لتدارك عثرته الأخيرة أمام النصر والتمسك بأمل أخير في قلب المعطيات في أعلى الجدول.

وحقق الهلال بنغازي 3 تعادلات في مثلها من المباريات، فيما ستكون مباراة الأهلي طرابلس بالنسبة إليه فرصة للصعود للمركز الثاني وتحقيق أول فوز له في سداسي التتويج.

آخر مباريات الجولة الرابعة تجمع الأهلي بنغازي بنادي السويحلي، ويسعى خلالها فريق بنغازي إلى التقدم في الترتيب وتأكيد فوزه الأخير والكبير على المدينة (4 ـ 0) فيما سيكون السويحلي أمام فرصة وضع حد لنتائجه السلبية بالخسارة في مناستين والتعادل في مباراة واحدة حتى الآن.

ويقام دوري سداسي التتويج بالدوري الليبي على 3 ملاعب إيطالية بنظام الذهاب فقط بين 6 أندية على أن يتوج متصدر الترتيب في أعقاب الجولات الخمس باللقب.

وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة ليوم الخميس 18 يوليو 2024 التي تقام جميعها على الساعة 07.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة:

النصر ـ المدينة

الأهلي طرابلس ـ الهلال بنغازي

الأهلي بنغازي ـ السويحلي