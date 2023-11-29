غوارديولا يشيد بهالاند "الرائع" بعد تحقيقه رقمًا قياسيًّا جديدًا

كال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، المديح للاعبه إرلينغ هالاند بعدما أضاف رقمًا قياسيًّا آخر لسجلاته.

وأصبح هالاند، البالغ من العمر 23 عامًا، أسرع لاعب يسجل 40 هدفًا في دوري أبطال أوروبا بهدفه في الدقيقة الـ54 الذي قاد به انتفاضة سيتي للفوز 3-2 على لايبزيغ ليضمن صدارة المجموعة السابعة قبل جولة على نهاية دور المجموعات.

وقبل ثلاثة أيام، أصبح هالاند أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في التعادل 1-1 مع ليفربول.

وقال غوارديولا مازحًا حين طلب منه صحفيون التعليق على إنجاز هالاند: "مرة أخرى؟ هل يجب أن أخبرك مرة أخرى؟

"للمرة المليون أنا منبهر حقًّا. فزنا أمس. وحقق هالاند رقمًا قياسيًّا آخر. تهانينا. إنه لاعب رائع. قلتها كثيرًا السعادة لا تسعنا بما يفعله هالاند.

"نحن نحبه، ليس فقط للأهداف التي يسجلها، ولكن لأشياء أخرى كثيرة".