الحكم رضوان جيد يشتبك مع لاعب يوسفية برشيد (فيديو)

وفي الدقيقة 84 كانت النتيجة تشير إلى تقدم يوسفية برشيد بهدف نظيف، وقام الحكم رضوان جيد بإنذار المهاجم السنغالي محمد جونسون لاعب يوسفية برشيد، ثم قام بدفعه في بطنه، وبعد احتجاج اللاعب تم إشهار الكارت الأحمر في وجهه.

واستكمل برشيد آخر ست دقائق والوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد محمد جونسون بعد حصوله على الإنذار الثاني للاحتجاج على الحكم رضوان جيد بعد دقيقة واحدة من مشاركته.