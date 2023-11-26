الحكم رضوان جيد يشتبك مع لاعب يوسفية برشيد (فيديو)
أثار الحكم رضوان جيد، الجدل في مباراة يوسفية برشيد ضد المغرب الفاسي التي أقيمت اليوم السبت في دوري المحترفين المغربي، باشتباكه مع لاعب يوسفية برشيد محمد جونسون.
وفي الدقيقة 84 كانت النتيجة تشير إلى تقدم يوسفية برشيد بهدف نظيف، وقام الحكم رضوان جيد بإنذار المهاجم السنغالي محمد جونسون لاعب يوسفية برشيد، ثم قام بدفعه في بطنه، وبعد احتجاج اللاعب تم إشهار الكارت الأحمر في وجهه.
واستكمل برشيد آخر ست دقائق والوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد محمد جونسون بعد حصوله على الإنذار الثاني للاحتجاج على الحكم رضوان جيد بعد دقيقة واحدة من مشاركته.
وفاز يوسفية برشيد 1-صفر على ضيفه المغرب الفاسي ليتقدم للمركز 13 بسبع نقاط بينما تراجع المغرب الفاسي للمركز السابع برصيد 14 نقطة بعد تلقيه الهزيمة الثانية تواليا.
وجاء هدف المباراة الوحيد بعد مرور ساعة من البداية إثر تمريرة عرضية من عمر الجيراري هيأها القائد عبد الخالق آيت أورحبي والحمزاوي بضربة رأس ليتابعها المهاجم صلاح السلامي في المرمى.