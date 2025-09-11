"أنا واقعة في الحب".. نيكي نيكول تكشف تفاصيل علاقتها مع لامين يامال (فيديو)

كسرت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، صمتها لأول مرة لتكشف عن طبيعة علاقتها مع النجم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، مؤكدة أنها "واقعة في غرامه بشدة"، في إشارة واضحة إلى قوة العلاقة التي تجمعها بلاعب البارسا الشاب.

وكانت الشائعات قد بدأت تتصاعد حول يامال، البالغ من العمر 18 عامًا، ونيكول (25 عامًا)، مطلع هذا الصيف، بعدما شوهدت وهي تحضر حفل عيد ميلاده الثامن عشر في يوليو الماضي.

وشهد الحفل الصاخب حضور نيكول ضمن قائمة المدعوين من قبل الدولي الإسباني، قبل أن يتضح لاحقًا أن العلاقة بين الطرفين أصبحت أوثق.

لكن الشائعات لم تتأكد إلا في أغسطس الماضي، حين نشر نجم برشلونة صورة له مع نيكي نيكول بمناسبة عيد ميلادها الخامس والعشرين، إذ كان يحتضنها وأمامهما قالب من الحلوى.

وأكدت المغنية الأرجنتينية أنها "سعيدة جدًا" بعلاقتها مع الدولي الإسباني، حيث قالت خلال حضورها عرض أزياء Desigual: ""أنا واقعة في الحب جدًا، سعيدة جدًا وراضية للغاية، أشعر بسعادة كبيرة هنا في برشلونة، مع الكثير من المودة من الناس، وأود أن أشكر الجميع".

وأضافت: "هذه هي المرة الأولى لي في عرض أزياء لـ Desigual. أنا سعيدة جدًا. هذا يعني لي الكثير، أولاً بسبب الدعوة، وثانيًا لأنني إلى جانب نجوم مذهلين أعجب بهم كثيرًا، وأتطلع حقًا للتعرف عليهم".

وكشفت نيكول، واسمها الحقيقي نيكول دينيس كوكو، أن يامال يقوم بتعليمها اللغة الكتالونية، مضيفة أن أكثر ما تحب قوله بهذه اللغة هو: "أحبك".

وأكدت الفنانة الشابة أن "الاستمتاع والصدق والمودة" هي المفاتيح الأساسية لعلاقة ناجحة معها.

ويبدو أن يامال يبادل نيكي نيكول المشاعر نفسها، إذ كشف زميله في منتخب إسبانيا نيكو ويليامز مازحًا عن مدى تعلق النجم الشاب بها.

فخلال تجمع المنتخب، لاحظ ويليامز أن يامال يحدّق مطولًا في صورة على شاشة هاتفه، ليعلّق ضاحكًا: "لماذا تبتسم؟ لماذا تبتسم لهاتفك يا أخي؟ صديقنا واقع في الحب!".

وكان لامين يامال قد فقد جواز سفره عقب مشاركته في فوز منتخب إسبانيا العريض بنتيجة 6-0 على تركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ليعود بعدها مباشرة إلى برشلونة استعدادًا لمواجهة فالنسيا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث يستعد حامل اللقب لاستئناف مشواره المحلي.