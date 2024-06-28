بنما تهزم الولايات المتحدة وتنعش حظوظها في بلوغ ربع نهائي كوبا أمريكا
أنعش منتخب بنما حظوظه في التأهل لدور الثمانية في كوبا أمريكا 2024 وذلك عقب فوزه المثير على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المستضيفة (2 ـ 1) في افتتاح منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة فجر الجمعة.
واستطاع منتخب بنما أن يقلب تأخره بهدف مهاجم موناكو الفرنسي فلوريان بالوغون إلى فوز مثير بهدفي سيزار بالكمان ونيلسون ليحقق أول انتصار له في البطولة ويلتحق بالولايات المتحدة وأوروغواي برصيد 3 نقاط وذلك قبل مواجهة الأخيرة أمام بوليفيا في اختتام مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.
وتعرض المنتخب الأمريكي إلى طرد لاعبه تيموتي وياه بشكل مبكر وذلك منذ الدقيقة 18، لكن المنتخب المستضيف نجح في إحداث الفارق بعد ذلك بأربع دقائق عن طريق لاعبه بالوغون بعد تمريرة متقنة من روبينسون .
واستطاع منتخب بنما أن يعدل الكفة سريعا، عندما خطف بلاكمان هدف التعادل في الدقيقة 26 لينتهي النصف الأول من المباراة على إيقاع التعادل (1 ـ 1).
واستمرت الإثارة طيلة الشوط الثاني، عندما سجل خوسيه نيلسون هدف بنما الثانية بتسديدة رائعة في سقف المرمى خادعت الحارس الأمريكي ومنحت منتخب بنما تقدما ثمينا استطاع أن يحافظ عليه حتى النهاية رغم طرد لاعبه كاراسكيا في الدقيقة 88.
ويملك منتخب بنما 3 نقاط مع الولايات المتحدة بعد مباراتين، فيما يملك أوروغواي بدوره 3 نقاط لكنه يملك مباراة واحدة قبل انتهاء مواجهته حاليا أمام بوليفيا التي تتذيل الجدول من دون رصيد.
وفي الجولة الثالثة تلتقي بنما مع بوليفيا بينما تصطدم أوروغواي بالولايات المتحدة.