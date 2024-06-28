بنما تهزم الولايات المتحدة وتنعش حظوظها في بلوغ ربع نهائي كوبا أمريكا

أنعش منتخب بنما حظوظه في التأهل لدور الثمانية في كوبا أمريكا 2024 وذلك عقب فوزه المثير على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المستضيفة (2 ـ 1) في افتتاح منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة فجر الجمعة.

واستطاع منتخب بنما أن يقلب تأخره بهدف مهاجم موناكو الفرنسي فلوريان بالوغون إلى فوز مثير بهدفي سيزار بالكمان ونيلسون ليحقق أول انتصار له في البطولة ويلتحق بالولايات المتحدة وأوروغواي برصيد 3 نقاط وذلك قبل مواجهة الأخيرة أمام بوليفيا في اختتام مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.