رونالدو يحقق شروط الحصول على الإقامة المميزة الدائمة في السعودية

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، أحد أبرز من يحققون شروط الإقامة المميزة الدائمة، عن فئة الموهبة، والتي كشفت عنها السعودية حديثًا، ما يعني أنه قد يكون من أوائل الحاملين لتلك الإقامة.

وأطلقت السعودية، الأربعاء، 5 أنواع من الإقامات المميزة الجديدة لجميع الجنسيات، بينها إقامة موهبة، والتي توفر لحامليها مزايا عديدة يشبه بعضها ما يتمتع به المواطنون السعوديون.

وتستهدف إقامة الموهبة، المواهب والمتخصصين في المجالات الرياضية، الثقافية، والفنية، وجذبهم حتى يصبحوا جزءًا من المجتمع السعودي.