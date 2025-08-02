أول ردّ فعل من أشرف حكيمي بعد قضية اتهامه بالاغتصاب

بعد صمت طويل، ردّ النجم المغربي أشرف حكيمي بطريقته الخاصة على الجدل المتصاعد منذ مساء أمس الجمعة حول دعوته للمثول أمام إحدى المحاكم الفرنسية للإدلاء بأقواله بشأن شبهات تورطه في قضية اغتصاب فتاة في بداية العام 2023.

وفي 26 فبراير 2023، توجهت فتاة فرنسية تبلغ من العمر 24 عاما، نحو مركز الشرطة في العاصمة باريس وادعت أن حكيمي اعتدى عليها واغتصبها داخل شقته في باريس.

وذكرت النيابة العامة الفرنسية أن "مكتب المدعي العام في نانتير أحال يوم الجمعة ملف القضية إلى قاضي التحقيق المسؤول بغرض إحالة المشتبه به (حكيمي) بتهمة الاغتصاب إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في أو-دو-سين".

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وأضاف المصدر ذاته: "سيُترك الآن للقاضي المكلف بالتحقيق اتخاذ قراره وتحديد موعد مثول أشرف حكيمي أمام المحكمة في إطار أمر الإحالة القضائي".

وحدثت الواقعة ليلة مباراة أولمبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والتي غاب عنها النجم المغربي بسبب عقوبة الإيقاف.

وفقا للفتاة زاعمة الضرر، استمال أشرف حكيمي "الصديقة" التي تعرف عليها عبر منصات التواصل ثم طلب لها سيارة أجرة "أوبر" أين حلت بشقته قبل أن تفلت من قبضته بالحيلة بحسب ما أفادت به الشرطة.

وفيما أكدت محامية أشرف حكيمي أن ملف القضية لا يتضمن أية إدانة لموكلها، ظهر لاعب باريس سان جيرمان للمرة الأولى عبر منصات التواصل لينشر رسالة وصفتها الصحف الفرنسية بالغامضة والبليغة في الآن نفسه.

ونشر حكيمي عبر خاصية "ستوري" على حسابه بمنصة "إنستغرام" صورة من يخته الترفيهي في عرض البحر مع رموز تعبيرية تشير إلى كونه يتوعد البعض ويلجأ للّه للدعاء.

كما فسر متابعون بأن إشارات حكيمي جاءت لتؤكد أنه لا يبالي بما يقال من شائعات حول القضية المزعومة.

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وفسّرت بعض وسائل الإعلام إشارات أشرف حكيمي وصورته التي تضمنت رموزا تعبيرية بكون اللاعب أراد إثبات براءته من التهم الموجهة ضده والإشارة إلى أن الله يعلم بأن التهمة كيدية.

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وأثارت قضية اتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب جدلا واسعا وردود أفعال شديدة وذلك في أعقاب موسم مذهل للاعب مع سان جيرمان توجه بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وبلوغ نهائي كأس العالم للأندية.