ابن ريال مدريد ينقذ زوجين من الغرق في المالديف (فيديو)

أنقذ سيرجيو أريباس لاعب ريال مدريد السابق ولاعب ألميريا الحالي زوجين من الغرق في جزر المالديف خلال إجازة مع صديقته.

وحسب فيديو نشرته صحيفة ماركا، كان أريباس في حمام السباحة في غرفته حينما لاحظ أن الزوجين اللذين كانا يمارسان رياضة الغوص في ورط حقيقية.

ولم يفكر أريباس مرتين وقفز في البحر لمحاولة مساعدة الزوجين اللذين كانا على وشك الغرق.

وبعد صرخة الاستغاثة، قامت مجموعة من الأشخاص أيضًا بمساعدة لاعب ألميريا في إنقاذ الزوجين.

وأريباس هو أحد أبناء أكاديمية ريال مدريد، لكنه فضل الخروج من النادي مبكرا من أجل الحصول على فرصة اللعب لعدد أكبر من الدقائق.