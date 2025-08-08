بالاسم.. ما الصفقات التي مولها ممدوح عباس لنادي الزمالك؟

أسدل الستار على سوق الانتقالات في الدوري المصري لكرة القدم وسط تحركات لافتة لنادي الزمالك لتدعيم صفوفه قبل افتتاح موسمه بلقاء سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في الجولة الأولى للدوري.

وأتم الزمالك 10 صفقات جديدة بضم الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم شارلروا البلجيكي وآدم كايد جناح بريدا الهولندي بخلاف الأنغولي شيكو بانزا جناح استريلا أمادورا البرتغالي والبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا جناح أوليكساندريا الأوكراني والمغربي عبد الحميد معالي جناح اتحاد طنجة.

وضم الفريق الأبيض ثنائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف بجانب حارس المرمى المهدي سليمان عقب نهاية عقده مع الاتحاد السكندري وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي ومحمد إسماعيل مدافع نادي زد.

ومع نهاية ميركاتو الزمالك، دارت التساؤلات حول المفاجأة التي وعد بها ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق في تغريدة شهيرة له عقب رحيل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق بعد نهاية عقده إلى المنافس التقليدي الأهلي.

وكتب عباس وقتها معلناً تحمله قيمة صفقتين سوبر لتدعيم صفوف الزمالك في الموسم الجديد.

وبحسب مصادر مطلعة داخل الزمالك فإن عباس تحمل بالفعل قيمة صفقتي التعاقد مع عدي الدباغ وخوان بيزيرا لتدعيم الجانب الهجومي.