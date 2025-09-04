logo
رياضة

زيزو يحذف بيان الاعتذار لجماهير الأهلي

زيزو يحذف بيان الاعتذار لجماهير الأهلي
أحمد سيد زيزو نجم الزمالكالمصدر: حساب الأهلي المصري عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 7:57 م

حذف أحمد مصطفى "زيزو"، نجم  الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، البيان المثير للجدل الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع إنستغرام.

ونشر زيزو بياناً بعد ساعات من إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري.

أخبار ذات علاقة

زيزو وإمام عاشور

الأهلي المصري يتخذ قرارا ناريا ضد زيزو وإمام عاشور

 وكتب زيزو في بيانه رسالة اعتذار لجماهير الأهلي المصري بعد الخسارة أمام بيراميدز، مؤكداً أن هذا الوقت فرصة للشامتين ولكنه يعتذر للجماهير على تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وقدم نجم الأهلي وعداً لجماهير القلعة الحمراء بتحسن النتائج خلال المرحلة القادمة والعودة لتحقيق الألقاب والبطولات.

بيان زيزو

وحذف زيزو الاعتذار من حسابه بموقع إنستغرام فجأة مساء الخميس وهو ما أثار الجدل حول أسباب حذف هذه البيان.

أخبار ذات علاقة

أحمد مصطفى زيزو نجم الأهلي المصري

ميدو يفجر مفاجأة حول صفقة انتقال زيزو للأهلي (فيديو)

 وأشارت مصادر إلى أن زيزو تلقى رسالة عتاب من محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي أثناء وجودهما في معسكر منتخب مصر، خاصة أن هذه الرسالة أثارت غضب باقي زملائه في الفريق الأحمر.

وأكدت المصادر أن وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي تواصل مع الشناوي للاستفسار عن بعض الأمور وتطرق إلى نقطة زيزو ونقل رسالة للاعب بحذف هذا البيان.

 

أخبار ذات علاقة

زيزو وإمام عاشور

لابد من تدخل الخطيب.. 3 قرارات عاجلة لإخماد فتنة زيزو وإمام عاشور

 وانضم زيزو إلى الأهلي في شهر يونيو الماضي قادماً من الزمالك عقب نهاية عقده.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC