زيزو يحذف بيان الاعتذار لجماهير الأهلي

حذف أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، البيان المثير للجدل الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع إنستغرام.

ونشر زيزو بياناً بعد ساعات من إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وكتب زيزو في بيانه رسالة اعتذار لجماهير الأهلي المصري بعد الخسارة أمام بيراميدز، مؤكداً أن هذا الوقت فرصة للشامتين ولكنه يعتذر للجماهير على تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وقدم نجم الأهلي وعداً لجماهير القلعة الحمراء بتحسن النتائج خلال المرحلة القادمة والعودة لتحقيق الألقاب والبطولات.

وحذف زيزو الاعتذار من حسابه بموقع إنستغرام فجأة مساء الخميس وهو ما أثار الجدل حول أسباب حذف هذه البيان.

وأشارت مصادر إلى أن زيزو تلقى رسالة عتاب من محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي أثناء وجودهما في معسكر منتخب مصر، خاصة أن هذه الرسالة أثارت غضب باقي زملائه في الفريق الأحمر.

وأكدت المصادر أن وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي تواصل مع الشناوي للاستفسار عن بعض الأمور وتطرق إلى نقطة زيزو ونقل رسالة للاعب بحذف هذا البيان.

وانضم زيزو إلى الأهلي في شهر يونيو الماضي قادماً من الزمالك عقب نهاية عقده.