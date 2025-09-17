داروين نونيز يفجّر مخاوف الهلال قبل مواجهة الأهلي السعودي (فيديو)

أثار الأوروغواياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي، قلق جماهير "الزعيم" قبل مواجهة الأهلي في قمة دوري روشن للمحترفين.

وكان نونيز استعاد بريقه مجددا، بعدما سجّل هدفا في شباك الدحيل القطري، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ودخل اللاعب بديلا مع بداية الشوط الثاني، وتمكّن من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 57، مستغلا عرضية متقنة من حمد اليامي عبر الجهة اليمنى.

ويُعد هذا الهدف الثاني تواليا لنونيز بقميص الهلال، بعد أن هز شباك القادسية في الجولة الماضية من الدوري السعودي، التي انتهت بالتعادل (2-2). كما أنها المرة الأولى التي يسجّل فيها في مباراتين متتاليتين منذ أن فعل ذلك مع ليفربول ضد سبارتا براغ مرتين في مارس 2024.

ورغم هذا التألق، أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مخاوف الجماهير؛ إذ ظهر اللاعب عقب مباراة الأمس وهو يغادر الملعب متأثرا بإصابة في قدمه، حيث بدا أنه يعرج وغير قادر على الاتكاء بشكل كامل على قدمه المصابة.

وسيواجه الهلال نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين، في كلاسيكو مرتقب يأتي بعد فوز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، فيما انتصر الهلال على الدحيل (2-1).

ويُعاني الهلال من نقص هجومي واضح بعد رحيل الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى الريان القطري، واستبعاد البرازيلي ماركوس ليوناردو من القائمة المحلية. ومن ثم، فإن تأكد إصابة نونيز سيجبر الفريق على خوض القمة بالثنائي المحلي عبدالله الحمدان وعبدالله رديف فقط.

ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن الأهلي صاحب المركز السابع بالرصيد نفسه. وكان الهلال فاز (2-0) على الرياض في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل (2-2) مع القادسية، فيما فاز الأهلي (1-0) على نيوم وتعادل سلبيا مع الاتفاق.