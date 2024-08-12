جذب الدوري السعودي في الشهور الماضية العديد من النجوم اللامعة في سماء الساحرة المستديرة، بعدما نجح في استقطاب البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير 2023 الذي ارتدى قميص نادي النصر.

ولم يتوقف الدوري السعودي عند حدود صفقة رونالدو بل استطاع التعاقد مع العديد من نجوم الدوريات الأوروبية، مثل كريم بنزيما ورياض محرز ونغولو كانتي وناتشو فرنانديز وبيير إيمريك أوباميانغ ومارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني وموسى ديابي وروبن نيفيز وألكسندر ميتروفيتش وروبرتو فيرمينو.

ورغم ذلك لم يستطع الدوري السعودي إقناع بعض النجوم باتخاذ هذه الخطوة والرحيل إلى المملكة لخوض تجربة مختلفة بعيدًا عن أوروبا رغم ضخامة العروض المالية التي وصلت إلى مليار يورو.

وتستعرض "إرم نيوز" 3 نجوم رفضوا فكرة الرحيل للدوري السعودي رغم وصول العروض المالية إلى مليار يورو:

ليونيل ميسي

ارتبط اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل للدوري السعودي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ودخل الهلال السعودي طرفًا قويًا في التفاوض مع ميسي للحصول على خدماته، للرد على صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.

وكشفت تقارير صحفية عديدة وقتها عن وصول عرض الهلال إلى 1.5 مليار يورو للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني، ولكن ميسي رفض تمامًا وبشكل قاطع الرحيل للدوري السعودي.

كيليان مبابي

دخل أيضًا كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا حسابات نادي الهلال للحصول على خدماته عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقدم الهلال عرضًا للتعاقد مع مبابي، ولكن النجم الفرنسي أغلق الباب تمامًا أمام الرحيل للدوري السعودي.

وأبدى الهلال رغبته في ضم مبابي وقدم عرضًا تجاوز مليار يورو للفوز بخدمات النجم الفرنسي الذي فضل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

فينيسيوس جونيور

انضم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني إلى قائمة الرافضين لعروض الدوري السعودي الضخمة.

وارتبط اسم جونيور بالنادي الأهلي السعودي الذي تقدم بعرض قيمته مليار يورو، ولكن اللاعب رفض تمامًا فكرة الرحيل عن ريال مدريد، وتمسك بالبقاء مع فريقه.

وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن تمسك فينيسيوس جونيور بالبقاء مع ريال مدريد وعدم المغادرة إلى الدوري السعودي.