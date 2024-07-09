قبل مواجهة إنجلترا.. منتخب هولندا يحفز لاعبيه بهاتريك أسطورة يورو 1988

احتفى المنتخب الهولندي بطريقة مثيرة بتأهله لنصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024 بعد الفوز على نظيره التركي (2 ـ1) في ربع النهائي يوم السبت الماضي.

ونجح منتخب الطواحين في أن يضرب موعدا في المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 20 عاما، عندما تأهل آنذاك في نسخة البرتغال 2004 وغادر السباق أمام المنتخب المستضيف.

لكن رفاق القائد فيرجل فان دايك سيكون طموحهم أكبر من مرحلة نصف النهائي، إذ يتطلعون إلى التأهل للدور النهائي للمرة الثانية في تاريخهم بعد أن كانوا أسياد المشهد الختامي لنسخة ألمانيا 1988، وحققوا آنذاك اللقب الوحيد في تاريخهم حتى الآن في النهائي الوحيد أيضا في تاريخ مشاركاتهم في اليورو.

ونشر الاتحاد الهولندي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" مقطع فيديو وصورة تاريخيين لتحفيز كتيبة المدرب رونالد كومان قبل مواجهة إنجلترا مساء غد الأربعاء في نصف نهائي اليورو 2024.

وفي نسخة 1988، التي تزامنت مع الإنجاز الكروي الوحيد لهولندا، بعد الفوز في النهائي على الاتحاد السوفييتي، واجه منتخب هولندا في الدور الأول المنتخب الإنجليزي وفاز عليه (3 ـ1) مع هاتريك رائع آنذاك لأسطورة الكرة الهولندية ونجم ميلان الإيطالي ماركو فان باستن.

واختار الاتحاد الهولندي تحفيز لاعبيه قبل مواجهة الغد بنشر مقطع فيديو لهاتريك فان باستن في شباك الحارس التاريخي لإنجلترا بيتر شيلتون حيث كانت المباراة بداية لتألق المهاجم الذي قاد بلاده لللقب القاري.

كما نشر الاتحاد الهولندي صورا لاحتفالات الجماهير الهولندي وصورة لماركو فان باستن من نهائيات أمم أوروبا 1988 التي شهدت ولادة جيل تاريخي للكرة الهولندية ضم أيضا رود خوليت وفرانك ريكارد ورونالدو كومان المدرب الحالي لمنتخب الطواحين.

ويلتقي المنتخب الهولندي غدا الأربعاء في ملعب "سيغنال إدونا بارك" في دورتموند نظيره الإنجليزي من أجل المقعد الثاني في النهائي، بعد أن يكون الطرف الأول لنهائي "يورو 2024" قد حجز مقعده بين إسبانيا وفرنسا.