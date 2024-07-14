القنوات الناقلة وطريقة مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا

تسعى الأرجنتين بكل ما أوتيت من قوة للانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم وإحرازه للمرة 16 في تاريخها، عندما تواجه كولومبيا في نهائي البطولة القارية بولاية فلوريدا الأمريكية، فجر غدٍ الاثنين.

ويمنح الفوز الأرجنتين حاملة اللقب فرصة تخطي أوروغواي التي تتساوى معها في عدد مرات الفوز بالبطولة (15 لقبا)، وتصبح أنجح فريق في تاريخ كوبا أمريكا.

وأصبحت الأرجنتين على أعتاب تحقيق ثلاثية تاريخية بعد الفوز بالفعل بلقب كوبا أمريكا في النسخة الماضية في 2021، وكأس العالم في 2022 في قطر.

والإنجاز الوحيد المماثل في كرة القدم العالمية هو فوز إسبانيا ببطولة أوروبا مرتين متتاليتين في عامي 2008 و2012، بينما توجت بينهما بكأس العالم في 2010 بجنوب أفريقيا.

على الجانب الآخر، تأمل كولومبيا في إحراز لقبها الأول في كوبا أمريكا منذ 23 عاما بعد أن حققت لقبها الوحيد في 2001، عندما استضافت البطولة.

ووصلت كولومبيا للمباراة النهائية بعد فوزها على أوروغواي 1-صفر رغم حصول دانييل مونوز على البطاقة الحمراء، وستخوض المباراة النهائية بسجل خالٍ من الهزائم يمتد على مدار 28 مباراة متتالية، إذ تعود آخر هزيمة تلقاها الفريق إلى فبراير شباط 2022 أمام الأرجنتين.

ولعب خاميس رودريغيز دورا محوريا في نجاح كولومبيا، إذ حطم رقم ليونيل ميسي القياسي في تهيئة أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في نسخة واحدة من البطولة بست تمريرات.

ويسعى النجم الأرجنتيني ميسي، الذي سجل هدفه الأول في البطولة في الفوز على كندا 2-صفر في قبل النهائي، إلى إضافة لقب آخر إلى مسيرته الحافلة بعد تعرضه للهزائم في أول أربعة نهائيات كبرى شارك فيها: (كأس العالم مرة واحدة وكوبا أمريكا ثلاث مرات) منذ 2007.

القنوات الناقلة وطريقة مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولومبيا

لن تبث أي قناة ناطقة باللغة العربية مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا.

ولكن يمكن متابعتها عبر أقمار "الشيرينغ"، وستبث عبر تلك القنوات:

TV Publica HD

IRIB TV3

ANT 1 (Greece)

TV3 Danmark

Sport TV2 Portugal

Caracol Nacional TV

Premier Sports 1 HD

L'Equipe TV

Arena Sport 1 HD Croatia

Canal + Sport 1 Afrique

Varzish Sport HD

V Sport Premium HD

TV8.5 Turkey

V sport 1 HD Norge

Sportitalia

Football HD tjk

Max Sport 3 HD

Arena Sport 1 HD Montenegro

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

Arena Premium 1 HD BiH

M+ Copa America 1