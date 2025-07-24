ما سر ظهور كريستيانو جونيور في عرض أزياء نسائي؟ (فيديو)

التقطت عدسات المصورين تواجد كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بأحد عروض الأزياء النسائية الذي أقيم مؤخرا في البرتغال.

واستغل كريستيانو رونالدو فترة الإجازة الحالية ليتواجد رفقة عائلته في البرتغالي لقضاء عدة أيام مع والدته وشقيقاته قبل الالتحاق بمعسكر النصر السعودي، المقام في النمسا، يوم الجمعة المقبل.

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وحرص كريستيانو جونيور الابن على حضور حفل إطلاق علامة "KA the Brand" الخاصة بعمته كاتيا، شقيقة كريستيانو رونالدو، والذي أقيم قبل عدة أيام للاحتفال بإطلاق مجموعتها من المجوهرات والأزياء، وذلك بحضور الأصدقاء والعائلة.

وظهر كريستيانو جونيور مستمتعا بمشاهدة عارضات الأزياء في الحفل، كما ظهرت شقيقته الصغرى في إحدى اللقطات وهي تسير مع عمتها وتستعرض ملابسها.

ويلعب كريستيانو جونيور في فريق الناشئين بنادي النصر السعودي الذي يلعب له والده، وانضم مؤخرا إلى المنتخب البرتغال تحت 15 عامًا.

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وبات كريستيانو جونيور مادة دائمة في الأخبار الرياضية، وهو يحاول أن يتبع خُطا والده في التهديف واللياقة البدنية العالية، وقد خطف الأنظار بأدائه اللافت وأهدافه الغزيرة في بطولات الفئات السنية.

ولعب كريستيانو جونيور قبل ذلك في الفرق التي مثلها والده، بداية من عام 2021 حين دافع في سن 11 سنة عن ألوان يوفنتوس الإيطالي، ثم لعب في مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأخيراً انضم مع الأب للنصر في 2023.