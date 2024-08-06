فجر نادي الزمالك مفاجأة بشأن موقفه من استكمال بطولة كأس مصر للموسم الحالي، في ظل رفض غريمه التقليدي، الأهلي، إكمال البطولة بسبب الإرهاق البدني الكبير الذي يلاحق لاعبيه.

وكانت تقارير ذكرت، أن الاجتماع الذي أقيم في مقر اتحاد الكرة بين مسؤولي الاتحاد والأندية المشاركة في كأس مصر أسفر عن الموافقة على استكمال البطولة استكمالًا طبيعيًّا.

وشهد الاجتماع غياب مسؤولي الأهلي عن الاجتماع.

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ولكن عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، قال في تصريحاته، إن ناديه لم يوافق خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، الذي عُقد اليوم على المشاركة في بطولة كأس مصر في المواعيد المحددة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف مدير الكرة، أن ناديه طلب تأجيل مباريات كأس مصر، وطلبت أندية أخرى تأجيل مباريات البطولة؛ لكي يحصل اللاعبون على مدة راحة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتابع: "الزمالك لم يرفض المشاركة في بطولة كأس مصر، ولكنه اعترض على المواعيد المحددة من اتحاد الكرة لاستئناف المسابقة".

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وأوضح عبد الواحد السيد أنه سيُنَسَّق مع إدارة النادي لمعرفة الموقف النهائي بشأن قرار المشاركة في الكأس لاتخاذ القرار النهائي.

وكان اتحاد الكرة حدد يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس الجاري موعدًا لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في دور الـ16 لكأس مصر.

ويبدأ دور الـ16 من كأس مصر يوم 8 أغسطس الجاري، فيما سينتهي يوم 21 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تنتهي بطولة كأس مصر قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل فتح باب القيد المحلي.