سونغ يحذر لاعبي الكاميرون: لا تقعوا في فخ الطرد أمام البرازيل كما حدث معي في 1994

وكشف سونغ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "في 1994 كنت في السابعة عشرة من عمري ولعبت أمام المنتخب البرازيلي في كأس العالم... وأردت إثبات ذاتي مع المنتخب الكاميروني، ولكنني تعرضت للطرد ببطاقة حمراء. كان هذا تحذيرا بالنسبة لي، وحاولت توضيح هذه التجربة للاعبين".

وأضاف: "يتعين التركيز على مدار الـ90 دقيقة، عليك أن تكافح وتبذل كل ما بوسعك، عليك التحلي بالالتزام، أو ستنال العقاب في كأس العالم".

ويحتاج المنتخب الكاميروني للفوز على نظيره البرازيلي غدا للحفاظ على فرصة المنافسة على بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة إلى الدور الثاني، ولكن فرص تأهله تظل مرتبطة بما ستنتهي إليه نتيجة المباراة الثانية بالمجموعة بين منتخبي سويسرا وصربيا.