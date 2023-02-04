تشيلسي وفولهام
تشيلسي وفولهام

ترتيب الدوري الإنجليزي: صفقات تشيلسي الجديدة تفشل في إسعافه ليتعادل أمام فولهام

تشيلسي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام فولهام
فريق التحرير
فريق التحرير

سقط تشيلسي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه فولهام يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

 تشيلسي شارك بعدد من صفقاته الجديدة التي تعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية، وعلى رأسهم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز ولكنه فشل في هز شباك منافسه

ورغم دخول تشيلسي بعدد من صفقاته الجديدة التي تعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وعلى رأسهم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز القادم من بنفيكا البرتغالي، بالإضافة للأوكراني ميهايلو مودريك والفرنسي بينوا بيادشيلي، إلا أن الفريق اللندني فشل في هز شباك ضيفه.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع فولهام رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

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يذكر أن تشيلسي أنفق ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني (367.32 مليون دولار) ليتعاقد مع ثمانية لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة، بينهم إنزو فرنانديز الذي انضم للفريق اللندني في صفقة قياسية بريطانية.

وتمكن تشيلسي من التحايل على قواعد اللعب المالي النظيف من خلال توزيع قيمة الصفقات على مدار عقود طويلة الأمد، إلى جانب غيرها من الحيل وهو أمر لا يستوعبه كلوب.

تشيلسي
الدوري الإنجليزي
فولهام

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