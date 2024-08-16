خطف مانشستر يونايتد فوزا مثيرا بهدف دون أمام ضيفه فولهام في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024 ـ 2025 اليوم الجمعة.

وعلى ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، أُعطيت إشارة انطلاق الدوري الإنجليزي بمواجهة بين فريق الشياطين الحمر، الذي خسر السبت الماضي لقب الدرع الخيرية أمام جاره مانشستر سيتي، ونادي فولهام.

وانتظر فريق المدرب الهولندي إريك تين هاغ حتى الدقائق الثلاث الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة لينجح جوشوا زيركزي في مخادعة دفاع فولهام وتسجيل هدف قاتل أهدى به فريقه النقاط الثلاث وأشعل مدرجات أولد ترافورد.

واستغل زيركزي الذي انضم لمانشستر يونايتد في يوليو الماضي قادما من بولونيا الإيطالي تمريرة دقيقة من الأرجنتيني غارناتشو ليسدد من داخل مناطق الجزاء كرة انتهت في شباك الألماني بيرند لينو.

وحقق رفاق الكاميروني أندريه أونانا بداية واعدة في البريمرليغ على مستوى النتيجة رغم الأداء المتواضع للفريق في ثاني مبارياته في الموسم الجديد بعد نهائي كأس الدرع الخيرية.

ويتطلع مانشستر يونايتد لموسم لافت في 2024 ـ 2025، ينسي به جماهيره النتائج المخيبة للآمال خلال الموسم الماضي والذي أنهاه الفريق في المركز الثامن في واحد من أسوأ عروضه على امتداد تاريخه.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت وبعد غد الأحد فيما تجمع قمة الجولة الافتتاحية بين مانشستر سيتي حامل اللقب في السنوات الأربع الأخيرة مع تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في لندن.