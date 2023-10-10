بريطانيا وأيرلندا تستضيفان بطولة أوروبا 2028

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان، إن بريطانيا وأيرلندا ستستضيفان بطولة أوروبا 2028، بينما ستقام نسخة عام 2032 في إيطاليا وتركيا.

وتشمل المدن المقترحة لاستضافة بطولة 2028 بلفاست وبرمنغهام وكارديف ودبلن وجلاسكو وليفربول ولندن ومانشستر ونيوكاسل حسب بيان "يويفا".

وبعد قبول عرض مشترك من إيطاليا وتركيا لاستضافة بطولة أوروبا 2032 الأسبوع الماضي، وانسحاب تركيا من المنافسة على استضافة نسخة 2028، حدد اليويفا بالفعل الدول المضيفة للبطولتين.

وأصبح ملف إنجلترا وأيرلندا الشمالية وأيرلندا وإسكتلندا وويلز لاستضافة 2028 هو الوحيد بعد انسحاب تركيا.

وقدمت إيطاليا وتركيا 20 ملعبًا محتملًا لاستضافة البطولة، سيتم اختيار 10 منها، خمسة لكل دولة، بحلول أكتوبر 2026.