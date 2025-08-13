ريمونتادا خيالية تُهدي باريس سان جيرمان لقب السوبر الأوروبي على حساب توتنهام

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الأوروبي بعد انتصار دراماتيكي على توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي.

أخبار ذات علاقة الموعد والقنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في السوبر الأوروبي

افتتح توتنهام التسجيل بالدقيقة الدقيقة 39 عن طريق فان دي فين، الذي استغل كرة مرتدة من العارضة ليسددها بقوة في الشباك، محققًا التقدم لفريقه.

وفي الشوط الثاني ضاعف توتنهام تقدمه عبر روميرو، الذي تمكن من تسجيل هدف برأسية قوية، فشل حارس باريس لوكاس شوفاليه في إيقافها.

انقلاب المباراة

في الدقيقة 89 قلص باريس سان جيرمان الفارق عبر الكوري الجنوبي لي كانغ إن، الذي تسلم الكرة خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية تخطت الحارس لتُعيد الأمل لفريقه.

وفي الدقيقة الرابة في الوقت بدلا من الضائع، يعيش الملعب لحظة جنونية بتسجيل غونزالو راموس هدف التعادل لباريس برأسية دقيقة بعد عرضية مثالية من عثمان ديمبلي، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

أخبار ذات علاقة حطم القواعد.. أشرف حكيمي "يفجر" غضب باريس سان جيرمان

ونجح باريس سان جيرمان في تحويل 4 ركلات من أصل 5، بينما أضاع توتنهام ركلتين، ليتوج الفريق الفرنسي باللقب بعد فوزه 4-3، ويُضيف لقبًا جديدًا إلى سجله الأوروبي.