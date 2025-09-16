من هي سبايس ديانا التي سافرت لكريستيانو رونالدو خصوصا؟ (صور)

كتب: نور الدين ميفراني

حضرت الفنانة الأوغندية سبايس ديانا، برفقة شقيقها ومدير أعمالها روجر لوبيغا في ملعب الأول بارك معقل فريق النصر السعودي لمشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مواجهة فريق الخلود في دوري روشن السعودي.

وحسب حسابها على سناب شات، كانت مشاهدة كريستيانو رونالدو وهو يلعب تجربةً لا تُنسى، كما اصطحبت الفنانة معجبيها في رحلةٍ شيّقة، حيث عرضت مقاطع فيديو للنجم البرتغالي على أرض الملعب وأجواء الجماهير.

فمن هي الفنانة الأوغندية التي حضرت مباراة النصر والخلود لمشاهدة كريستيانو رونالدو؟

سبايس ديانا فنانة وموسيقية أوغندية ولدت في 1996 بأوغندا وهي الابنة الكبرى وسط ثلاثة إخوة، وربتها أمها بياتريس نانتالي في كامبالا.

درست في مدرسة كيبولي التجريبية للتعليم الابتدائي، ثم في مدرسة سانت بيتر الثانوية، ثم في كلية كامبالا سيتيزن، حيث اهتمت بالغناء والراب، لكن والدتها رغبت في أن تأخذ ابنتها مسارا مختلفا.

تخرجت سبايس ديانا في جامعة ماكيريري بدرجة بكالوريوس في الفنون الصناعية، مع الحفاظ على اهتمامها بالموسيقى والدراسة.

بدأت سبايس ديانا مسيرتها الموسيقية عام 2014 بأغنيتها الناجحة "أونسانولا"، والتي نالت عليها جائزة في العام التالي، وكانت هذه أول جائزة تحصل عليها، وهي جائزة أفضل فنانة صاعدة.

كان أول مدير أعمال لها هو الدكتور فيزول من شركة أفي ريكوردز، ثم وقعت عقدا مع شركتي توينكل ستار وهامبل مانجمنت عام 2016 قبل أن تبدأ مسيرتها الفنية منفردة.

ألّفت العديد من الأغاني الناجحة، منها "Anti Kale" و"I Miss You" و"Buteke". في عام 2016 ، قررت تنظيم حفل توزيع جوائز لتكريم فريقها، وأطلقت عليه اسم "جوائز فريق Spice Diana"، وقدّمت عروضا في الحفل إلى جانب فنانين واعدين.

كما تعاونت مع فنانين محليين وعالميين، منهم Pallaso وRay G وAganaga وJamaican Orisha Sound، وغيرهم.

في عام 2017، دُعيت سبايس ديانا للغناء في مهرجان كامبالا، حيث تعرضت للضرب على يد الشرطة الأوغندية بعد أدائها أغنية.

غنّت أغنية "أونسانولا"، وهي أغنية تندد بعداء الشرطة تجاه الشعب، وصرحت على مواقع التواصل الاجتماعي أن كلمات الأغنية ربما كانت سبب تعرضها للضرب.

فازت سبايس بعدة جوائز أبرزها: جوائز زينا، فنانة العام، 2018 و2019 وجوائز أبريانز فاشونيستا، أفضل فنانة أنيقة، 2018 وجوائز أفريقيا للترفيه: فنانة العام لأفريقيا، 2019.

في أواخر سنة 2022، تعرضت سبايس ديانا لوعكة صحية أدت إلى دخولها المستشفى وانتشرت شائعات عن وفاتها، وأكدت لاحقا أنها عولجت من فتق متضرر، وشكرت الله على إنقاذ حياتها.