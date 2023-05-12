كلوب: ليفربول يمكنه جذب اللاعبين حتى إذا لم يتأهل لدوري أبطال أوروبا

وأضاف: "بالتأكيد يجب أن نشكل جزءا من دوري الأبطال وأن نقاتل على الألقاب، إذا أراد اللاعب أن يكون جزءا من ذلك فمرحبا، لا يمكن ضمان اللعب في دوري الأبطال دائما".

وأتم: "لكن بقية العناصر كما هي، النادي رائع ويحظى بفريق كرة قدم بارع ونتطلع للأفضل في العام المقبل، هكذا ببساطة، لا يزال ليفربول بإمكانه جذب الكثير من اللاعبين".

وتتبقى ثلاث مباريات لليفربول هذا الموسم في الدوري، بدءا من زيارته إلى ليستر سيتي يوم الإثنين.

وحقق ليستر سيتي واحدة من كبرى مفاجآت الرياضة حين توج بالدوري بموسم 2015/2016 لكنه يصارع من أجل البقاء هذا الموسم، ويبتعد بنقطتين عن منطقة الأمان.

وتوقع كلوب مواجهة عصيبة لليفربول.

وتابع المدرب الألماني: "أبلغت اللاعبين بالفعل، إنها معركة حقيقية الآن، المباراة في ملعب ليستر ويحتاج إلى كل النقاط الممكنة للنجاة، ستكون مباراة شاقة للغاية ومحتدة".

ويستمر غياب روبرتو فيرمينو ونابي كيتا للإصابة حين يبحث ليفربول عن فوزه السابع على التوالي في الدوري.

وأكد كلوب أن "هذه المرحلة مهمة إلى أقصى حد لأنها تعطينا ملامح للمستقبل".