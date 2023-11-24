موقف هالاند من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي وليفربول
يأمل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن يتمكن الهداف إرلينغ هالاند من المشاركة ضد ليفربول، غدا السبت، في قمة بين متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وملاحقه المباشر، بعد استبعاده من تشكيلة النرويج خلال التوقف الدولي.
وأصيب هالاند في الكاحل خلال فوز النرويج 2-صفر على جزر فارو في 16 نوفمبر تشرين الثاني الحالي، وعاد إلى سيتي لتلقي العلاج، وغاب عن مباراة النرويج ضد اسكتلندا.
ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدفا، وبفارق ثلاثة أهداف عن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.
وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الجمعة: "لقد تدرب رغم بعض الآلام أمس الخميس، نأمل أن يتمكن من التدريب اليوم وسنرى. لدينا بعض المشاكل مثل العديد من الأندية. سنرى في الحصة التدريبية ويوم السبت. هذه هي دائما الخطة الأولى".
ويتصدر سيتي الدوري برصيد 28 نقطة من 12 مباراة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب، الذي لم يخسر في آخر خمس مباريات بالدوري.
ووجه غوارديولا بعض الكلمات اللطيفة لمدرب ليفربول. وقال المدرب الإسباني: "أعتقد أننا جميعا أصدقاء. نحن نعرف بعضنا البعض جيدا. الوقت يمضي بالطبع، قضى يورجن ثماني سنوات في ليفربول، وبالطبع لم يعد لديه نفس اللاعبين الذين كانوا معه في البداية. لقد أعاد بناء الفريق".
وأضاف: "يمكن لترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول اللعب في العمق أو على الأطراف، لكن الفكرة نفسها إلى حد كبير، كانوا دائما منافسنا القوي في بعض المواسم.. ناد وفريق كبير. نتطلع إلى هذا اللقاء".
وتفصل ثلاث نقاط فقط بين الفرق الخمسة الأولى في صراع شديد على اللقب.