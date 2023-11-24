موقف هالاند من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي وليفربول

وأصيب هالاند في الكاحل خلال فوز النرويج 2-صفر على جزر فارو في 16 نوفمبر تشرين الثاني الحالي، وعاد إلى سيتي لتلقي العلاج، وغاب عن مباراة النرويج ضد اسكتلندا.

ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدفا، وبفارق ثلاثة أهداف عن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الجمعة: "لقد تدرب رغم بعض الآلام أمس الخميس، نأمل أن يتمكن من التدريب اليوم وسنرى. لدينا بعض المشاكل مثل العديد من الأندية. سنرى في الحصة التدريبية ويوم السبت. هذه هي دائما الخطة الأولى".

ويتصدر سيتي الدوري برصيد 28 نقطة من 12 مباراة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب، الذي لم يخسر في آخر خمس مباريات بالدوري.