يبدو أن البرازيلي إندريك عندما اتخذ البرتغالي كريستيانو رونالدو قدوة له، لم يكن أسطورة ريال مدريد قدوته في الملعب فقط، بل خارجه كذلك.

النجم البرازيلي إندريك فيليبي كشف في وقت سابق عن قدوته في كرة القدم خلال طفولته، بحيث اختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

وكشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية عقد علاقة بين إندريك وصديقته غابرييلي ميراندا يشهد عدة بنود غريبة ومثيرة للجدل.

وعلى رأس هذه البنود المثيرة للجدل أن اللاعب البرازيلي لديه قيود فيما يتعلق بعاداته في اللعب عبر الإنترنت، شروط أخرى مدرجة في العقد تمنع إندريك من التعليق على حسابات إنستغرام الخاصة بالفتيات الأخريات.

واتضح بعد ذلك أن إندريك كان يقلد رونالدو في هذا الأمر أيضًا، فقبل أيام كشفت مجلة TV GUIA البرتغالية عن بعض التفاصيل المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة، التي وقعها رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز، في بداية علاقتهما.

وقالت المجلة إن رونالدو وقع عقدًا مع جورجينا، حدد من خلاله أسس علاقتهما، خاصة في حالة الزواج أو الانفصال.

وكان هذا العقد بمبادرة من وكيل كريستيانو السابق، خورخي مينديز، الذي سعى لحماية أصول لاعب كرة القدم التي تُقدّر قيمتها بنحو 600 مليون دولار، وضمان حصول جورجينا على نصيبها أيضًا.

يفيد العقد أيضًا بأن المنزل الرئيسي في لا فينكا دي مدريد لم يعد ملكًا لكريستيانو، بل أصبح مملوكًا لجورجينا.

إضافة إلى ذلك، في حالة الانفصال عن رونالدو، يحق لجورجينا الحصول على راتب شهري مغرٍ يزيد على 110,372 دولار (100,000يورو) مدى الحياة.

واختتمت المجلة تقريرها، بأن هذه الشروط حُدِّدَت بعد الحمل الأول لجورجينا، وقد عُدِّلَت مع مرور الوقت كلما أنجب الثنائي أطفالًا آخرين.