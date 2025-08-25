تقييم باهت لمحمد صلاح في موقعة نيوكاسل وليفربول

اقتنص ليفربول فوزًا مثيرًا في الوقت القاتل على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2، مساء الاثنين، في ختام الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وسجل البديل الصاعد ريو نغوموها الهدف الثالث لمصلحة ليفربول في الدقيقة 90+10 ليمنح حامل اللقب فوزاً قاتلاً بعدما كان على وشك خسارة نقطتين.

ورفع ليفربول رصيده بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف آرسنال المتصدر وتوتنهام صاحب الوصافة بعد مرور جولتين.

ويلتقي ليفربول ضيفه آرسنال في قمة مرتقبة بالجولة الثالثة يوم الأحد المقبل على ملعب "آنفيلد".

تقييم باهت لمحمد صلاح

قدم المصري محمد صلاح نجم ليفربول أداءً باهتاً في مباراة نيوكاسل، ونال تقييما باهتا بحسب موقع سوفا سكور بواقع 6.2.

وصنع صلاح هدف الفوز لفريقه بالتمريرة إلى زميله نغوموها، وغادر في اللحظات الأخيرة بتبديل دفاعي لمصلحة زميله واتارا إندو.

ولمس صلاح الكرة 35 مرة، وقدم 18 تمريرة صحيحة من أصل 26 وصنع فرصتين ولم يوجه أي تسديدة في المباراة، في رقم سلبي صادم للنجم المصري.

وخسر صلاح الكرة 10 مرات، وفاز مرة واحدة بالمواجهات الثنائية من مرتين بعد أداء باهت للنجم المصري.

ونال البديل ريو نغوموها التقييم الأعلى بواقع 7.6 بعدما سجل هدف فوز فريقه في الوقت القاتل.