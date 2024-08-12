شهدت مفاوضات الأهلي المصري مع التونسي محمد علي بن رمضان نجم فرينكفاروزي المجري تطورًا جديدًا.

وتقدم الأهلي بعرض رسمي لضم محمد علي بن رمضان في الموسم المقبل؛ للفوز بخدمات لاعب الوسط الدولي التونسي.

وأخطر نادي فرينكفاروزي المجري مسؤولي الأهلي المصري بتعليق التفاوض لمدة 48 ساعة إلى حين خوض مباراة ميتيلاند الدنماركي في الدور التمهيدي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأبدى الأهلي رغبته في ضم اللاعب مقابل مليونين و100 ألف دولار، وهو ما نال موافقة مبدئية من جانب النادي المجري.

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ويسعى الأهلي المصري لتعويض رحيل لاعبه المالي أليو ديانغ إلى نادي الخلود السعودي، بضم لاعب جديد في خط الوسط.

وأعلن الأهلي تعاقده مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بأحقية شراء عقده، ومع المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي بالإعارة لموسم واحد مع أحقية ضمه نهائيًا.

ويستعد الأهلي المصري لخوض موسمه الجديد الذي يشهد المشاركة في بطولة كأس إنتر كونتينينتال المستحدثة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويلعب الأهلي أيضًا كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً في الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي، بخلاف البطولات المحلية.