يتبقى هز الشباك.. رونالدو يقدم 3 خدمات للنصر قبل مواجهة الاتحاد الحاسمة

يخوض النصر مواجهة مرتقبة، اليوم الثلاثاء، أمام منافسه الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتقام البطولة في نسختها الحالية بدولة هونغ كونغ وسط ترقب لنجاح تجربة إقامة هذه البطولة خارج حدود المملكة العربية السعودية.

وتشارك 4 أندية في كأس السوبر السعودي وهي النصر والاتحاد والأهلي والقادسية بعد اعتذار الهلال عن عدم المشاركة.

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو أحلام فريق النصر نحو التأهل للمباراة النهائية من أجل اقتناص لقب السوبر السعودي.

وقدم رونالدو 3 خدمات للنصر قبل لقاء الاتحاد الحاسم ويتبقى فقط أمام القائد البرتغالي هز الشباك، وهو ما يرصده "إرم نيوز" في السطور القادمة:

الشعبية في هونغ كونغ

منذ أن هبطت طائرة نادي النصر إلى هونغ كونغ، والجماهير والإعلام والمتابعون لكرة القدم هناك لا تسأل سوى عن كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم العالمية.

رونالدو نال استقبالاً حافلاً ومنح النصر شعبية لافتة ستساعد الفريق في الحصول على دعم جماهيري بحضور بعض المشجعين الراغبين في دعم رونالدو خلال المباراة.

تدعيم الفريق

لعب رونالدو دوراً بارزاً في تدعيم صفوف النصر خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح النجم البرتغالي في الضغط على إدارة النادي من أجل استقدام عناصر تفيد الفريق وعلى رأسها الثلاثي القادم من أوروبا كينغسلي كومان جناح بايرن ميونخ الألماني وإينيغو مارتينيز مدافع برشلونة الإسباني بجانب جواو فيليكس لاعب تشيلسي الإنجليزي.

واستطاع رونالدو إقناع إدارة ناديه بضم لاعبين مميزين وتدعيم الفريق من أجل البحث عن منافسة الاتحاد والهلال والأهلي في الموسم الجديد.

مدرب قدير

لعب رونالدو أيضاً دوراً كبيراً في إقناع البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال بتولي تدريب النصر.

واعترف جيسوس نفسه في تصريحات صحفية بأن وجوده مع النصر يرجع بشكل كبير إلى حضور مواطنه رونالدو الذي يملك الشغف لتحقيق البطولات والقدرات التهديفية.