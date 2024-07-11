تغريداته أثارت الجدل.. لؤي مشعبي يرد على انتمائه لنادي الهلال

برر لؤي مشعبي الرئيس المحتمل لمجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، تغريداته المؤيدة لنادي الهلال خلال فترة سابقة.

واستقرت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، تعيين لؤي مشعبي رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية، خلفًا للرئيس المستقيل لؤي ناظر.

وعقب هذا القرار شنت بعض جماهير نادي الاتحاد هجومًا ضاريًا ضد مشعبي، بعد إعادة نشر تغريدات سابقة له عبر منصة "إكس"، تكشف عن تشجيعه لنادي الهلال.

واتهمت بعض جماهير الاتحاد لؤي مشعبي بأنه مشجع لنادي الهلال، بعد التغريدات المؤيدة لنادي العاصمة.

ورد مشعبي على هذا الاتهامات قائلا: "أنا اتحادي أصيل وصميم، قادم من أسرة اتحادية".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "بخصوص التغريدات المتداولة، كان لها مناسبات خاصة، منها التي كان في مصلحة الاتحاد بفوز الهلال، وبعضها دعم لممثل المملكة الهلال، وهذا جزء من الواجب الوطني".

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن لؤي ناظر استقال من رئاسة الاتحاد، بعد فوزه بالتزكية، بسبب رفضه التدخل في عمله، ما استدعى وزارة الرياضة إلى إرسال خطاب رسمي إلى نادي الاتحاد، بتعيين لؤي مشعبي.

وتعصف بنادي الاتحاد أزمة رياضية وإدارية غير مسبوقة نتيجة الخلافات العميقة داخل النادي وبين المسؤولين، والتي كان آخرها ملف التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي الذي كان المرشح الأبرز لخلافة مارسيلو غاياردو قبل العدول عن استقدامه.