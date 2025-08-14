توجه مثير.. تغيير تاريخي في بطولة السوبر الأوروبي

كتب – نور الدين ميفراني

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغيير فكرة كأس السوبر الأوروبي، والتي تجمع حاليًا بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي في مباراة واحدة على ملعب محايد.

وتوج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب نسخة 2025 بعد فوزه على توتنهام بركلات الترجيح 4-3 إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين في مباراة مثيرة، أقيمت مساء الأربعاء.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ونتيجة مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام في كأس السوبر الأوروبي

أخبار ذات علاقة أبرزها أشرف حكيمي.. 6 أزمات تحاصر نهائي السوبر الأوروبي

وذكرت صحيفة "تليغراف"، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كان طرح فكرة تغيير كأس السوبر الأوروبي في وثيقة نشرت عام 2022 خلال بيع حقوق النقل التلفزيوني 2024-2027، لكن الفكرة لم تتم وأسقطت بهدوء وعادت مجددًا للواجهة.

وبالنظر لرغبة "يويفا" في دخول أسواق كبرى لكرة القدم، وخصوصًا سوق الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يزداد الاهتمام بالمباريات الكبرى للأندية التنافسية.

وسيكون الاقتراح الجديد لعب كأس السوبر الأوروبي بين 4 أندية بنظام نصف النهائي والنهائي، لكن كيفية تأهل الأندية الأربعة ما زال قيد الدراسة.

لكن مبدئيًّا سيكون ثنائي نهائي دوري أبطال أوروبا بين المشاركين ويحافظ بطل الدوري الأوروبي على مكانه في البطولة الجديدة، ويبقى المركز الرابع مطروحًا للنقاش في الهيئة الرياضية الأوروبية.

وكان السلوفيني ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لمّح أيضًا لإمكانية لعب بعض مباريات دوري أبطال أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم مناقشة الموضوع سابقًا.

وتُلعب كأس السوبر الإسباني بنظام 4 أندية حاليًّا في المملكة العربية السعودية، كما لعبت كأس السوبر الإيطالي وكأس الأبطال الفرنسي خارج أوروبا في بضع دول من بينها قطر والمغرب وكندا والصين.