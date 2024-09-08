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رياضة

رونالدو يصدم أساطير ريال مدريد

رونالدو يصدم أساطير ريال مدريد
رونالدو
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2024، 3:09 م

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، صدمة إلى جماهير فريق ريال مدريد الإسباني وأساطيره.

وانتقل رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في 1 يوليو عام 2009 مقابل 80 مليون جينه إسترليني.

وفاز رونالدو مع ريال مدريد بكل الألقاب الممكنة "الدوري والكأس والسوبر ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية".

وحل أسطورة مانشستر يونايتد ريو فرديناند، ضيفًا على رونالدو، وذلك من خلال القناة الرسمية للنجم البرتغالي على منصة "يوتيوب"، ووجه الأول أسئلة للنجم البرتغالي حول من "الأفضل" بين نجوم ريال مدريد ومانشستر.

وجاءت الأسئلة على النحو الآتي بصيغة "من الأفضل":

 

"ريان غيغز أم مارسيلو؟" أجاب رونالدو غيغز.

"ريان غيغز أم تشابي ألونسو؟" أجاب رونالدو غيغز.

"ريان غيغز أم توني كروس؟" أجاب رونالدو غيغز.

"ريان غيغز أم بنزيما؟" أجاب رونالدو بنزيما.

وبسؤاله من الأفضل "بنزيما أم مبابي"، قال رونالدو إن مبابي هو الأفضل.

وجاءت صدمة جماهير نادي ريال مدريد، كون رونالدو فضّل غيغز أسطورة مانشستر يونايتد، على كل من توني كروس، ومارسيلو وتشابي ألونسو وأخيرًا بنزيما، حيث تعتبر جماهير الملكي هؤلاء اللاعبين من أساطير النادي.

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