منذ فتح باب الانتقالات الصيفية قبيل انطلاق موسم 2024-2025 لم يتوقف برشلونة عن محاولة تعزيز مركز الجناح الأيسر المهاجم من خلال البحث في عدد من الخيارات، وكان من بينها داني أولمو ونيكو ويليامز ولويس دياز، لكن ويليامز تصدر القائمة دون منازع للأسباب الثلاثة التالية:

نقص الجناح السريع في برشلونة

منذ مغادرة الفرنسي عثمان ديمبلي النادي في أغسطس 2023، يبدو أن النادي الكتالوني يفتقر إلى السرعة المطلوبة على الجناح الأيسر، وقد أدى ذلك إلى تقليص فعالية الهجوم، حيث إن نقص الضغط من الأجنحة يعزز معنويات الخصم، مما يجعله يتفوق على الهجوم.

علاوة على ذلك، فإن غياب ديمبلي جعل برشلونة أقل فعالية في الفرص التي يصنعها، خاصة في الهجمات المرتدة السريعة، كل هذا يؤكد الحاجة إلى ضرورة جلب جناح سريع إلى النادي الكتالوني، وبناءً على ذلك، فإن خيار داني أولمو مستبعد، حيث يفضل دورًا هجوميا في الوسط، وليس على الأطراف.

وحال المقارنة بين لويس دياز ونيكو ويليامز، ستكون الأولوية لويليامز نظرًا لامتلاكه سرعة أيقونية، واستعداده للاستمرار في الهجمات المرتدة، بالإضافة إلى ذلك، يضيف لمسة من الأناقة الإسبانية من خلال مراوغاته الرائعة، مما يجعله خيارًا مثيرًا، علاوة على ذلك، يعتبر صغر سن نجم أتلتيك بيلباو ميزة إضافية له، حيث يرغب برشلونة في استثمار مبلغ كبير في خيار طويل الأمد.

مصداقية نيكو في الليغا

ميزة واضحة يتمتع بها نيكو ويليامز مقارنة بداني أولمو ولويس دياز هي معرفته بالدوري الإسباني خلال سنواته الأربع التي قضاها متألقا في أتلتيك بيلباو، وكان عنصرًا أساسيًا في هجوم فريقه، جنبًا إلى جنب مع شقيقه إينياكي ويليامز والمهاجم غوروزيتا، بالإضافة إلى ذلك، يفضل نيكو تمثيل نادي برشلونة، وقد صرح عدة مرات بأنه مستعد حتى للانتظار لعرض البارسا، ويعتبر الانتقال إليه أولويته القصوى.

أخبار ذات علاقة حلول برشلونة الصعبة من أجل ضم نيكو ويليامز

ثنائية نيكو ويليامز ولامين يامال

أحد العوامل الحاسمة في انتصار إسبانيا في "يورو 2024" كان التنسيق بين لامين يامال ونيكو ويليامز، والذي كان حاسمًا في هجوم "لا روخا"، مما أثبت أنهما إضافة قوية لصفوف كتيبة المدرب دي لا فوينتي.

هذا أيضًا هو أكبر سبب جعل برشلونة يعبر عن خطته الواضحة للذهاب بكل قوة نحو نيكو ويليامز، لذلك، يعتقد برشلونة أنه إذا تمكن من ضمه، فإن هذا الثنائي قد يحقق نتائج مذهلة للنادي الكتالوني.

أصبح يامال ونيكو ويليامز صديقين مقربين خلال بطولة أوروبا، وعززت صداقتهما آلية التواصل بينهما في الملعب بشكل رائع، حيث يشغلان كلا الجناحين، ويفهمان بعضهما البعض جيداً خارج الملعب.

من أبرز النقاط التي يركز عليها برشلونة لإقناع ويليامز هي علاقته مع يامال، وكذلك التأكيد للاعب على أنه مهم للغاية في خطط المدرب هانزي فليك، رغم وجود أندية كبيرة تسعى بدورها للتعاقد معه.