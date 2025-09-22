موقف إدارة ريال مدريد النهائي من حضور حفل الكرة الذهبية

تتجه إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز إلى مقاطعة حفل الكرة الذهبية، الذي سيقام، مساء اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية، باريس، للعام الثاني على التوالي.

كانت إدارة الفريق امتنعت عن حضور الحفل الماضي العام الماضي، احتجاجًا على ما رأه تمييزا تجاه نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، خصوصا بعدما مُنحت الجائزة للإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي، ما مثل صدمة كبيرة إلى إدارة النادي الإسباني واللاعب.

ويُقام مساء اليوم حفل الكرة الذهبية لعام 2025، حيث ينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء، ومن المتوقع أن يشهد منافسة قوية بين مجموعة من كبار النجوم الذين تركوا بصمتهم من خلال أدائهم اللافت على مستوى الأندية والبطولات القارية، خصوصا في فئة أفضل لاعب للرجال.

وفئة الرجال، يتنافس كل من عثمان ديمبيلي، ورافينيا، ولامين يامال، وجود بيلينغهام، وإرلينغ هالاند، وكيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي، وديزيري دووي.

أما جائزة السيدات فتبرز فيها نجمتا برشلونة ومنتخب إسبانيا، أيتانا بونماتي وألكسيا بوتيلاس، وذلك بعد تقديمهما موسماً رائعا على جميع المستويات.

وتتم عملية التصويت بواسطة شبكة من الصحفيين الرياضيين المختصين من مختلف أنحاء العالم، حيث يقوم كل صحفي بإعداد قائمة مختصرة مرتبة للمرشحين في كل فئة، ويتم تحديد الفائز النهائي عبر نظام نقاط يجمع التصويتات الممنوحة لكل لاعب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" في تقرير لها، فإن "الخلاف بين ريال مدريد ومنظمي الكرة الذهبية ما زال مستمرا، فبعد غياب النادي الملكي عن الحفل الماضي اعتراضًا على استبعاد فينيسيوس من الجائزة الكبرى، قررت إدارة النادي تكرار الموقف هذا العام وعدم إرسال وفد رسمي إلى مسرح شاتليه في باريس، حيث ستُقام مراسم التتويج مساء الاثنين".

وأضاف التقرير: "رغم غياب التمثيل المؤسسي، منحت الإدارة الضوء الأخضر للاعبين واللاعبات المرشحين للحضور بشكل فردي، إذ يتواجد مبابي، فينيسيوس وبيلينغهام في قائمة المرشحين لجائزة الرجال، بينما تمثل كارولينا ويير الفريق في فئة السيدات، وتشير التوقعات إلى إمكانية حضور الأخيرة، فيما سيغيب الثلاثي الذهبي بسبب ارتباط الفريق بمواجهة قريبة أمام ليفانتي".

وشدد التقرير: "ريال مدريد لم يغيّر قيد أنملة من موقفه تجاه هذه الجائزة التي تنظمها صحيفة ليكيب تحت رعاية اليويفا. فالنادي يرى أن فينيسيوس تعرّض لظلم في نسخة 2024، حين كان المرشح الأبرز للفوز، لكن الكرة الذهبية ذهبت في النهاية إلى رودري، حيث جاء الموقف الرسمي للنادي الأبيض واضحًا: (الكرة الذهبية واليويفا لا يحترمان ريال مدريد.. والريال لا يكون حيث لا يُحترم)".