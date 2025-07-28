ستحلق كثيرا.. كريستيانو رونالدو يُسخّر طائرته الخاصة لخدمة النصر

كشفت تقارير أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، سيسخّر طائرته الخاصة بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لخدمة الفريق الأول، في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم التزامه الاستثنائي تجاه "العالمي".

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وجاءت هذه الخطوة بعد تمديد عقده مع النصر حتى عام 2027، إلى جانب استحواذه على حصة ملكية بنسبة 15% في النادي، ما يجعله شريكا فاعلا في القرارات الاستراتيجية.

ويستعد النصر لموسم حافل يتضمن منافسات كأس السوبر السعودي، الدوري، كأس الملك، ودوري أبطال آسيا 2.

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طائرة رونالدو في خدمة النصر

كشف الإعلامي عبد العزيز المريسل، المقرب من إدارة النصر، أن رونالدو يتحمل مسؤوليات جسيمة في تجهيز الفريق للموسم المقبل، إذ ستؤدي طائرته الخاصة دورًا محوريًا في تسهيل عمليات الانتقالات والتعاقدات.

وقال المريسل: "توفير رونالدو لطائرته الخاصة لإحضار لاعب الفريق الجديد جواو فيليكس إلى النمسا، وتجنب تعقيدات البروتوكولات أو الانتظار لترتيب طائرة من شركات أخرى، يكشف عن تفاصيل عميقة يجب قراءتها بتمعن لفهم أهمية المرحلة التي يعيشها النصر".

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وأضاف: "الطائرة ستُستخدم بكثافة خلال الفترة القادمة".

ومن المتوقع أن تشهد طائرة رونالدو الخاصة تحليقات متكررة خلال الأشهر المقبلة لنادي النصر السعودي.