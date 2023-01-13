ماتيوس بيريرا لاعب الهلال: أريد العودة لأوروبا

وتابع اللاعب: "أنا أطمح للحصول على دقائق عديدة والاستمرار في التطور، لكنني أعتقد أن هذا سيحدث خارج السعودية!"

ماتيوس بيريرا من وست بروميتش ألبيون، ويرتبط بعقد مع الهلال حتى يونيو 2026.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن بيريرا لعب 42 مباراة مع الهلال سجل فيها 3 أهداف وصنع 15 في حين سجل 20 هدفا وصنع 26 في 77 مباراة مع وست بروميتش ألبيون.