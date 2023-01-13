ماتيوس بيريرا لاعب الهلال: أريد العودة لأوروبا
بيريرا لعب 42 مباراة مع الهلال سجل فيها 3 أهداف وصنع 15.
أعلن اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا في تصريحات صحفية عن رغبته في الرحيل عن الهلال والعودة من جديد للدوريات الأوروبية.
وقال بيريرا في تصريحات نفلتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية إنه يود العودة لكرة القدم الأوروبية مجدداً وإن ذلك لا يمنع تركيزه مع فريقه الحالي الهلال.
وتابع اللاعب: "أنا أطمح للحصول على دقائق عديدة والاستمرار في التطور، لكنني أعتقد أن هذا سيحدث خارج السعودية!"
ماتيوس بيريرا من وست بروميتش ألبيون، ويرتبط بعقد مع الهلال حتى يونيو 2026.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن بيريرا لعب 42 مباراة مع الهلال سجل فيها 3 أهداف وصنع 15 في حين سجل 20 هدفا وصنع 26 في 77 مباراة مع وست بروميتش ألبيون.