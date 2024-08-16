أصبح البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، على بعد خطوة أخيرة من الانتقال إلى صفوف نابولي الإيطالي.

وعاد لوكاكو إلى صفوف تشيلسي بعد تجربة إعارة قضاها مع روما الإيطالي خلال الموسم الماضي.

وكشف الصحفي رودي غاليتي عبر حسابه بمنصة إكس عن رغبة نابولي في التعاقد مع لوكاكو بناء على طلب المدرب أنتونيو كونتي.

وأشار إلى أن لوكاكو أصبح بالفعل على أعتاب الانتقال إلى صفوف الفريق الإيطالي في الموسم المقبل، ويتبقى فقط إعلان رحيل النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي إلى تشيلسي.

وأوضح أن الاتصالات تجددت بين مسؤولي ناديي نابولي وتشيلسي بشأن رحيل أوسيمين إلى الدوري الإنجليزي من خلال البلوز، وسيُتَّفَق على التفاصيل كافة، خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار إلى أن انتقال أوسيمين إلى تشيلسي يعني رحيل لوكاكو إلى نابولي، خاصة أن كونتي وضع النجم البلجيكي على رأس اختياراته لتدعيم الخط الهجومي في الموسم المقبل.

وخاض لوكاكو تجربة مميزة في الدوري الإيطالي بقميص نادي إنتر ميلان، كما تألق في الموسم الماضي مع روما.

وخاض النجم البلجيكي منافسات كأس أوروبا "يورو 2024" مع منتخب بلاده الذي ودع منافسات البطولة من ثمن النهائي.

وارتبط اسم لوكاكو بالرحيل إلى الدوري السعودي من خلال الأهلي، ولكن المفاوضات لم تكتمل لحسم هذه الصفقة.