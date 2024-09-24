ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. مبابي يشعل السباق مع ثنائي برشلونة

أشعل كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، السباق مع ثنائي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا في ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدفًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 40 من عمر لقاء ديبورتيفو ألافيس مساء الثلاثاء في الجولة السابعة للدوري الإسباني.

وألغى الحكم هدفًا ثانيًا سجله مبابي بسبب التسلل وهو ما حرم النجم الفرنسي من زيادة رصيده التهديفي.

ووصل مبابي إلى الهدف الخامس ليتساوى مع رافينيا في رصيد الأهداف بالدوري الإسباني ويلاحق ليفاندوفسكي المتصدر.

وجاء هدف مبابي بعد 26 تمريرة متتالية وهي أطول سلسلة تمريرات في الليغا هذا الموسم بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن:

روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة (6 أهداف)

رافينيا – برشلونة (5 أهداف)

كيليان مبابي – ريال مدريد (5 أهداف)

أيوزي بيريز – فياريال (4 أهداف)

وانضم مبابي إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتطلع النجم الفرنسي لتحقيق لقب هداف الدوري الإسباني في موسمه الأول بالليغا بعدما قدم بداية باهتة بالصيام التهديفي خلال أول 3 مباريات.