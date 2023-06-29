إيقاف مورينيو بعد انتقاد حكم مباراة روما ومونزا في الدوري الإيطالي

وانتقد مورينيو حكم المباراة بشكل لاذع بعد التعادل 1/1 مع مونزا، ووصف الحكم بأنه "أسوأ حكم قابلته في مسيرتي برمتها".

وبعد ذلك سعى مورينيو لتجنب تعرضه للإيقاف، وقال حينها: "لست غبيًا، اليوم خضت المباراة وأنا أضع جهازًا للتسجيل في سترتي، سجلت كل شيء، من لحظة مغادرتي غرفة الملابس حتى عودتي، لقد حميت نفسي".

وقبل أيام قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إيقاف مورينيو 4 مباريات في الدوري الأوروبي بعد إساءته للإنجليزي أنتوني تايلور حكم النهائي أمام إشبيلية.

وتولى مورينيو تدريب روما في مايو 2021 وقاده للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، علمًا أن مورينيو عمل من قبل مع بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.