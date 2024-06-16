"عرض أسطوري" لإمام عاشور نجم الأهلي المصري

تلقى إمام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر، عرضًا للرحيل في الموسم المقبل عن القلعة الحمراء.

وانضم إمام عاشور إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي قادمًا من ميتيلاند الدنماركي في صفقة أثارت جدلًا واسعًا خاصة أن اللاعب دافع من قبل عن ألوان الزمالك.

وساهم إمام عاشور في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بجانب الفوز بلقب الدوري المصري وكأس مصر.