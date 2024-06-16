"عرض أسطوري" لإمام عاشور نجم الأهلي المصري
تلقى إمام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر، عرضًا للرحيل في الموسم المقبل عن القلعة الحمراء.
وانضم إمام عاشور إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي قادمًا من ميتيلاند الدنماركي في صفقة أثارت جدلًا واسعًا خاصة أن اللاعب دافع من قبل عن ألوان الزمالك.
وساهم إمام عاشور في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بجانب الفوز بلقب الدوري المصري وكأس مصر.
وقال الإعلامي سيف زاهر عبر قناة (أون تايم سبورتس) إن إمام عاشور تلقى عرضًا أسطوريًا بشكل رسمي للرحيل لأحد الدوريات العربية الكبرى.
وأضاف:" العرض المقدم لعاشور تاريخي وأسطوري برقم كبير للغاية لضم اللاعب نهائيًا".
وأوضح أن الأهلي أغلق تمامًا فكرة الاستغناء عن خدمات إمام عاشور في الموسم الجديد.
وأشار إلى أن الأهلي لن يفتح التفاوض رغم أن العرض وصل إلى 6 ملايين دولار موضحًا أن هذا الرقم لن يصل له أي لاعب في الدوري المصري سوى إمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك.
وأتم قائلًا:" الأهلي دخل مرحلة رفع مستوى جودة الفريق وهو ما دفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للترحيب برحيل أي لاعب أجنبي حال التعاقد مع عنصر أفضل منه".