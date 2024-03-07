لدوافع غريبة.. الشرطة البرازيلية تقتحم مباراة للقبض على لاعب كرة قدم (صور)

وأظهرت مقاطع فيديو وصور للاعب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، حينما كان رجال الشرطة المدججون بالسلاح يسحبونه خارج الملعب، وسط ذهول المتفرجين.

وقالت الشرطة العسكرية في ميناس جيرايس لوسائل الإعلام المحلية، إن الرجل لديه سجل مليء بجرائم الاعتداء، بهدف القتل، والتهديد بالتصفية، وتهريب المخدرات والأسلحة النارية، فيما أضافت، أن مذكرة الاعتقال صدرت عن محكمة "لارانجا دا تيرا" قبل أن يتم تنفيذها داخل الملعب.