لدوافع غريبة.. الشرطة البرازيلية تقتحم مباراة للقبض على لاعب كرة قدم (صور)
شهدت إحدى مباريات الهواة في البرازيل حادثة غريبة تمثلت في اقتحام الشرطة أرض الملعب، لإلقاء القبض على لاعب يشتبه في تزعمه عصابة للمخدرات والجريمة، وفق ما نقلته صحيفة "الصن" البريطانية.
ووقعت الحادثة التي وصفتها الصحف بأنها "لحظة صادمة وغريبة"، في ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل، حينما اقتحم رجال الشرطة الملعب أثناء مباراة للهواة، واعتقلوا لاعب نادي "موتوم" للهواة، بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه للاشتباه في تزعمه عصابة للمخدرات وجرائم القتل، قبل أن يتم اقتياده إلى سجن الإيقاف في ميناس لمواصلة التحقيق معه ومن ثمة عرضه على المحكمة.
وبحسب المصادر ذاتها، يشتبه في الرجل البالغ من العمر 24 عامًا، تنفيذ جرائم قتل استهدف بعضها أحد منافسيه في مجال تهريب المخدرات.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور للاعب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، حينما كان رجال الشرطة المدججون بالسلاح يسحبونه خارج الملعب، وسط ذهول المتفرجين.
وقالت الشرطة العسكرية في ميناس جيرايس لوسائل الإعلام المحلية، إن الرجل لديه سجل مليء بجرائم الاعتداء، بهدف القتل، والتهديد بالتصفية، وتهريب المخدرات والأسلحة النارية، فيما أضافت، أن مذكرة الاعتقال صدرت عن محكمة "لارانجا دا تيرا" قبل أن يتم تنفيذها داخل الملعب.