logo
رياضة

تدخل رسمي في أزمة مشاركة شهد سعيد لاعبة مصر للدراجات بأولمبياد باريس

تدخل رسمي في أزمة مشاركة شهد سعيد لاعبة مصر للدراجات بأولمبياد باريس
شهد سعيد
إرم نيوز
إرم نيوز
11 يوليو 2024، 11:02 ص

تدخلت وزارة الشباب والرياضة المصرية بشكل رسمي، في أزمة مشاركة شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدراجات في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين الـ24 من يوليو الجاري إلى الـ11 من أغسطس المقبل.

وقال بيان صادر عن وزارة الرياضة، اليوم الخميس، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أرسل خطابًا للجنة الأولمبية المصرية لإعادة دراسة موقف اللاعبة شهد سعيد في أولمبياد باريس.

وأوقف الاتحاد المصري للدراجات اللاعبة لمدة عام بداية من شهر أبريل الماضي؛ بسبب تعمدها إصابة زميلتها جنة عليوة في الأمتار الأخيرة من سباق بطولة الجمهورية بالسويس للفوز بالمركز الثالث.

وظهرت شهد سعيد ضمن البعثة الرسمية المصرية التي تخوض أولمبياد باريس، وتسلمت الزي الخاص بها ضمن أفراد البعثة.

وقال بيان وزارة الرياضة إنها طلبت من اللجنة الأولمبية التعرف على الإجراءات التي قام بها اتحاد اللعبة في هذا الشأن، وموافاتها بتقرير تفصيلي وفقًا للوائح المحلية والدولية المرتبطة في هذا الشأن وكافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية، والأخذ بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية.

وأعلن وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" أن شهد سعيد ستشارك في الأولمبياد، رغم إيقافها محليًّا؛ لأن هذه المشاركة في صالح منتخب مصر.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يثبت تعمد إيذاء اللاعبة جنة عليوة من جانب شهد سعيد.

أولمبياد-باريس-2024

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC