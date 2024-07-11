تدخل رسمي في أزمة مشاركة شهد سعيد لاعبة مصر للدراجات بأولمبياد باريس

تدخلت وزارة الشباب والرياضة المصرية بشكل رسمي، في أزمة مشاركة شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدراجات في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين الـ24 من يوليو الجاري إلى الـ11 من أغسطس المقبل.

وقال بيان صادر عن وزارة الرياضة، اليوم الخميس، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أرسل خطابًا للجنة الأولمبية المصرية لإعادة دراسة موقف اللاعبة شهد سعيد في أولمبياد باريس.

وأوقف الاتحاد المصري للدراجات اللاعبة لمدة عام بداية من شهر أبريل الماضي؛ بسبب تعمدها إصابة زميلتها جنة عليوة في الأمتار الأخيرة من سباق بطولة الجمهورية بالسويس للفوز بالمركز الثالث.

وظهرت شهد سعيد ضمن البعثة الرسمية المصرية التي تخوض أولمبياد باريس، وتسلمت الزي الخاص بها ضمن أفراد البعثة.

وقال بيان وزارة الرياضة إنها طلبت من اللجنة الأولمبية التعرف على الإجراءات التي قام بها اتحاد اللعبة في هذا الشأن، وموافاتها بتقرير تفصيلي وفقًا للوائح المحلية والدولية المرتبطة في هذا الشأن وكافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية، والأخذ بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية.

وأعلن وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" أن شهد سعيد ستشارك في الأولمبياد، رغم إيقافها محليًّا؛ لأن هذه المشاركة في صالح منتخب مصر.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يثبت تعمد إيذاء اللاعبة جنة عليوة من جانب شهد سعيد.