رياضة

الصفاقسي التونسي يعلن عودة حمزة المثلوثي إلى صفوفه

حمزة المثلوثي نجم الزمالكالمصدر: حساب الزمالك على فيسبوك
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 11:35 ص

أعلن الصفاقسي التونسي، اليوم الأحد، عودة الظهير الأيمن حمزة المثلوثي إلى صفوفه بعقد يمتد لعامين.

وقال الصفاقسي عبر حسابه بـ"فيسبوك ":"أتم النادي الرياضي الصفاقسي اليوم، كامل الإجراءات الإدارية اللازمة للتعاقد مع اللاعب حمزة المثلوثي لمدة عامين".

ويعود اللاعب التونسي (33 عامًا) إلى الصفاقسي بعد انتهاء مشواره مع الزمالك المصري في يونيو الماضي.

وكان المثلوثي قد انضم للزمالك قادمًا من الصفاقسي في أكتوبر 2020.

 

المثلوثي

وغاب عن الملاعب منذ يناير الماضي، بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وخاض المثلوثي 153 مباراة رفقة الصفاقسي، حيث سجل 5 أهداف وصنع 6 أخرى.

وتوج المثلوثي بـ 6 ألقاب مع نادي الزمالك، حيث حصل على لقبي دوري ومثلهما كأس مصر، ولقب كونفدرالية، وسوبر أفريقي.

