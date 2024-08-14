أشارت تقارير إخبارية إسبانية إلى أن والد نجم برشلونة لامين يامال تعرض إلى عملية طعن اليوم الأربعاء في موقف للسيارات في بلدة ماتارو بمدينة برشلونة.

ووفقا لما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية (MARCA)، تعرض منير النصراوي، والد النجم الصاعد لبرشلونة وبطل أوروبا 2024، لامين يامال إلى عدة طعنات من قبل شخص وسط بلدة ماتارو ليتم نقله على جناح السرعة إلى أحد المستشفيات فيما وصفت المصادر ذاتها حالته بالمستقرة بعد مغادرة المستشفى والعودة إلى المنزل.

وتم تداول خبر تعرض والد يامال للطعن على نطاق واسع عبر منصات التواصل، فيما لا تزال الأخبار متضاربة بشأن أسباب الحادثة وملابساتها، فضلا عن مستجدات تطور الحالة الصحية لوالد لامين يامال.

وذكرت صحيفة "فانجارديا" الإسبانية أن الحادثة قد تكون نتيجة شجار بين والد يامال والشخص الذي قام بالطعن، كما أكدت أن الأمر يعود إلى تصفية حسابات سابقة بين الطرفين.

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وتعمل الشرطة الإسبانية على التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها والقبض على المشتبه به في عملية الطعن.

وظهر منير النصراوي وهو مهاجر من أصول مغربية في إسبانيا، بشكل متواصل إلى جانب إبنه، لامين يامال خلال كأس أمم أوروبا 2024 التي انتهت بتتويج إسبانيا بطلة لأوروبا على حساب إنجلترا في النهائي (2 ـ 1).

وتألق لامين يامال (17 عاما) بشكل لافت في يورو 2024 وبات أصغر لاعب يخوض النهائي ويتوج باللقب في تاريخ المسابقة.