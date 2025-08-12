هل يكمل مبابي مسيرة كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي؟

دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف الدوري الإسباني ولاعب ريال مدريد، دائرة اهتمامات صندوق الاستثمار السعودي؛ من أجل استقدام المهاجم الموهوب إلى دوري روشن.

وبحسب تقرير نشره موقع ديفنسا سنترال، فإن بعض أندية دوري روشن ترغب في ضم مبابي بعرض تاريخي مقابل 350 مليون يورو، وهو أكبر من العرض الذي تم تقديمه لضم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح أيسر ريال مدريد الحالي.

أخبار ذات علاقة إغراءات تعادل عقد رونالدو.. السعودية تجهز عرضا خرافيا لكيليان مبابي

ورغم ضخامة العرض، فإن هناك بعض الأسباب التي تجعل رحيل مبابي إلى الدوري السعودي أمراً مستحيلاً، وهو ما نرصده في السطور التالية:

رد قاطع من بيريز

التعاقد مع مبابي كان هدفاً تحرك من أجله فلورنتينيو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بعد التفاوض عدة مرات من أجل ضم اللاعب حين كان في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتظر ريال مدريد نهاية عقد اللاعب مع باريس من أجل الحصول على خدماته في صفقة مدوية صيف 2024.

بيريز أغلق الباب تماماً أمام رحيل مبابي، مؤكداً، بحسب التقرير المنشور في الموقع الإسباني "ديفنسا سنترال"، أن اللاعب الفرنسي "خط أحمر".

تصريحات بيريز تعقد مهمة دوري روشن في استقطاب خدمات النجم الفرنسي الموهوب.

طموح لم يتحقق

ما زال مبابي يحلم بالكثير لتحقيقه بقميص ريال مدريد، وهو يحلم بحصده في السنوات القادمة.

مبابي لم يفز بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو أحد أهم أهدافه مع ريال مدريد خلال المواسم القادمة، كما أنه يحلم أيضاً بكتابة اسمه كأحد الهدافين المميزين في تاريخ النادي الإسباني.

ويبدو أن تجربة مبابي مع ريال مدريد ما زال أمامها المزيد من السنوات لتصل إلى نقطة النهاية، وهو الأمر الذي يجعل رحيل اللاعب أمراً صعباً للغاية.

الكرة الذهبية

يطمح مبابي في السنوات القادمة في المنافسة بكل قوة من أجل تحقيق الكرة الذهبية، وهو أحد أحلامه الغائبة.

النجم الفرنسي اختار الرحيل إلى ريال مدريد من أجل الاقتراب بشكل أكبر من حصد الكرة الذهبية، خاصة أن الفريق الإسباني اعتاد على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بخلاف أن الحظوظ ستكون أعلى بالنسبة لمبابي في المنافسة على الجائزة بالاستمرار في أوروبا.

ملف مؤجل

يبقى خيار اللعب في المملكة العربية السعودية بمثابة ملف مؤجل من جانب مبابي، خاصة أن عمر اللاعب الفرنسي لا يتجاوز 26 عاماً، وبالتالي أمامه عدة سنوات للعطاء مع ريال مدريد ثم القدوم للدوري السعودي.

وتبقى أهداف مبابي المنتظرة مع ريال مدريد بمثابة خطوة عاجلة في طريق النجم الفرنسي، قبل خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

هل يكمل مبابي رحلة رونالدو في السعودية؟

الخطوة المؤجلة لمبابي قد تجعله يكمل رحلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الملاعب السعودية خاصة أن مشروع الدوري السعودي مستمر لسنوات قادمة ومع تنظيم المملكة منافسات مونديال 2034 قد يجذب المزيد من النجوم.