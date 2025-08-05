وزير الدفاع الإسرائيلي‭:‬ الجيش سينفذ السياسات تجاه غزة "باحترافية‭"‬

logo
رياضة

الأهلي وبيراميدز يتربصان بقوة.. نجم الزمالك يرفض تجديد عقده

الأهلي وبيراميدز يتربصان بقوة.. نجم الزمالك يرفض تجديد عقده
محمد السيدالمصدر: حساب نادي الزمالك على فيبسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 10:18 ص

كشفت تقارير إعلامية أن محمد السيد، نجم نادي الزمالك، يرفض تمامًا تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، رغم تقديم النادي له عدة عروض لحسم هذا الملف خلال الفترة الماضية.

ووفقًا للتقارير، فإن الزمالك منح اللاعب مهلة لحسم موقفه من الاستمرار مع الفريق من عدمه، على أن يتم عقد الجلسة مع اللاعب بنهاية المدة المحددة، لحسم الأمر نهائيًا باستمراره مع الفريق وتجديد عقده، أو وصول عروض رسمية يتم مناقشتها وفقًا لشروط النادي.

أخبار ذات علاقة

خائف من الدكة.. نجم بيراميدز يرحب بالانتقال إلى الزمالك

خائف من الدكة.. نجم بيراميدز يرحب بالانتقال إلى الزمالك

 

أخبار ذات علاقة

بعد تدخل الزمالك.. تحرك حاسم من الأهلي لمنع رحيل نجم الفريق

بعد تدخل الزمالك.. تحرك حاسم من الأهلي لمنع رحيل نجم الفريق

 

ويُعدّ محمد السيد من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الأبيض؛ ما يزيد من أهمية حسم ملف تجديده في أقرب وقت، خاصةً مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني يانيك فيريرا، الذي يواجه تحدّيًا كبيرًا في تثبيت الهيكل الأساسي للفريق.

ووفقًا لما ذكره تقرير لقناة "المحور" المصرية، فإن "محمد السيد تم تقديم عرض له من الزمالك ولكنه رفض التجديد تمامًا، واللاعب لديه عروض من بيراميدز، وآخر على الطاولة من الأهلي، ومن الواضح أن وكيله جلب للاعب أيضًا عروض احتراف خارجية، وبالتأكيد المغريات المالية للاعب في هذا السن ستكون مؤثرة عليه وعلى والده".

أخبار ذات علاقة

"أين تكافؤ الفرص ولا كله بالحب".. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك  (فيديو)

"أين تكافؤ الفرص ولا كله بالحب".. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك  (فيديو)

 

وبحسب التقارير، فقد تلقى محمد السيد مؤخرًا عرضًا من أحد الأندية السويسرية للانتقال إليها خلال الصيف الجاري، إلا أن الزمالك أرجأ مناقشة أي عروض أو حسم مصير اللاعب إلا بعد الانتقالات الصيفية الجارية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC