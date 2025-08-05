الأهلي وبيراميدز يتربصان بقوة.. نجم الزمالك يرفض تجديد عقده

كشفت تقارير إعلامية أن محمد السيد، نجم نادي الزمالك، يرفض تمامًا تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، رغم تقديم النادي له عدة عروض لحسم هذا الملف خلال الفترة الماضية.

ووفقًا للتقارير، فإن الزمالك منح اللاعب مهلة لحسم موقفه من الاستمرار مع الفريق من عدمه، على أن يتم عقد الجلسة مع اللاعب بنهاية المدة المحددة، لحسم الأمر نهائيًا باستمراره مع الفريق وتجديد عقده، أو وصول عروض رسمية يتم مناقشتها وفقًا لشروط النادي.

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ويُعدّ محمد السيد من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الأبيض؛ ما يزيد من أهمية حسم ملف تجديده في أقرب وقت، خاصةً مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني يانيك فيريرا، الذي يواجه تحدّيًا كبيرًا في تثبيت الهيكل الأساسي للفريق.

ووفقًا لما ذكره تقرير لقناة "المحور" المصرية، فإن "محمد السيد تم تقديم عرض له من الزمالك ولكنه رفض التجديد تمامًا، واللاعب لديه عروض من بيراميدز، وآخر على الطاولة من الأهلي، ومن الواضح أن وكيله جلب للاعب أيضًا عروض احتراف خارجية، وبالتأكيد المغريات المالية للاعب في هذا السن ستكون مؤثرة عليه وعلى والده".

وبحسب التقارير، فقد تلقى محمد السيد مؤخرًا عرضًا من أحد الأندية السويسرية للانتقال إليها خلال الصيف الجاري، إلا أن الزمالك أرجأ مناقشة أي عروض أو حسم مصير اللاعب إلا بعد الانتقالات الصيفية الجارية.